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日菲擬啟動情報共享談判 強化日美菲合作牽制中國大陸

中央社／ 東京22日專電
日本首相高市早苗。圖／歐新社
日本首相高市早苗。圖／歐新社

日本菲律賓政府將正式啟動「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）談判，建立雙方共享安全保障機密情報的制度。由於日菲皆為美國盟友，此舉也被視為強化日美菲三邊安全合作、牽制中國的重要一步，若協定完成簽署，將成為日本首個締結GSOMIA的東南亞國家。

日本經濟新聞報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定26日至29日赴日本進行國是訪問，日本首相高市早苗預料28日與小馬可仕舉行領袖會談，並就啟動GSOMIA正式談判達成共識。

GSOMIA旨在建立雙方交換防衛相關機密情報的法律框架，確保相關情報不會外流至第3國。美國已與菲律賓簽署協定，日本若完成簽署，將有助於建立日美菲三國情報合作機制。日本目前與美國、英國、印度及韓國等約10個國家與機構簽署GSOMIA。

報導指出，菲律賓因南海主權問題持續與中國對立，加上地理位置接近台灣，日本希望透過強化與菲律賓的安保合作，提升區域嚇阻能力。日本先前已向菲律賓出口警戒管制雷達，未來也可能共享監視數據，深化軍事合作。

此外，在日本放寬防衛裝備出口限制、撤除「5類型」限制後，防衛裝備出口也將成為主要議題。雙方將成立工作小組，研議提供海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦及TC90教練機等裝備，以提升菲律賓海軍能力，進一步強化東亞整體嚇阻力，同時也有助於日本海上自衛隊擴大在東南亞可使用的維修據點。

經濟合作方面，日本也預定配合小馬可仕訪日，與菲律賓簽署新的租稅條約，明確課稅範圍，並強化避免雙重課稅機制，提高日企赴菲投資在稅務上的可預測性。

能源領域方面，雙方預料將透過日本主導、今年4月成立的亞洲能源資源供應能力強化夥伴關係（POWERR Asia）深化合作。日本也將運用「東協暨東亞經濟研究所」（ERIA）預算，協助菲律賓國營石油公司推動燃料儲備設施建設。

另外，日菲預料將把目前的「戰略夥伴關係」升級為「全面戰略夥伴關係」，進一步擴大安全保障、能源及經濟等多領域合作。

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