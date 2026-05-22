美國駐日本大使讚日本增加防衛費 稱繼續致力維持台灣海峽現狀

美國駐日本大使葛拉斯昨天指出，「我們將繼續完全致力於維持台灣海峽現狀」。對於日本增加防衛費並確立可以行使「反擊能力」，他表示歡迎，強調「有助提升美日能力」。

共同社報導，葛拉斯（George Glass）昨天在日本自民黨的新議員聯盟「國力研究會」會議發表演講時，作以上表示。

葛拉斯提到14、15日美中領導人會談後，美國總統川普首先與日本首相高市早苗通電話，告知會談詳情。他表示：「這體現美日同盟的強大和兩位領袖的信賴關係。」

日本駐中國大使金杉憲治則於20日在北京接受共同社專訪，就美中領袖會談同意構建「建設性戰略穩定關係」一事表示：「這具有重大意義，對本地區而言也是好事。」他表達這對日本也有利的看法。

台灣議題在這場美中領袖會談中受到高度關注。對於美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在會談後稱美國在台灣議題上的政策沒有改變，金杉表示「我會按字面意思理解」，認為當前局勢沒有發生變化。金杉表示：「期待台灣議題能夠通過對話得到和平解決。」

川普這次訪問中國前後並未訪日。對於美中靠攏而日本被「跳過」的疑慮，金杉提及川普在結束北京行後立即致電高市一事，稱「並未感到不安」。

對於川普政府也宣布同意構建兩國「建設性戰略穩定關係」的背景，金杉分析稱「應該是中國的存在感在日益提升」。金杉指出，中國在人工智慧（AI）和人形機器人等技術創新方面速度迅猛，認為美方可能是考慮到中國的發展而作出判斷。