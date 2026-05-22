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配合美使館撤離演習 委內瑞拉准美軍機飛越首都上空

中央社／ 卡拉卡斯21日綜合外電報導
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。美聯社檔案照
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯。美聯社檔案照

委內瑞拉今天表示，已正式批准美國在首都卡拉卡斯上空進行「大使館撤離演習」的軍機飛行任務。美軍對這座城市發動空襲短短4個月後，此舉具有高度的象徵意義。

法新社報導，委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）宣布：「因應美國大使館的請求，當局已批准5月23日（週六）舉行撤離演習，為可能發生的醫療緊急情況或重大災難事件預做準備。」

希爾在國家電視台發布的聲明中指出：「演習期間，2架航空器將在卡拉卡斯市上空進行依循管制航線的飛行演習，並降落在美國駐委內瑞拉大使館館區。」

美軍通常以直升機執行撤離任務。

這場飛行演習象徵美軍今年1月3日推翻強硬社會主義領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，美委兩國關係發生的戲劇性轉變。

馬杜洛倒台，也為華府與卡拉卡斯當局間的閃電式和解鋪路。兩國在馬杜洛任內斷交7年後，於3月5日宣布恢復邦交。

馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任臨時總統，她在美國總統川普施壓下，迅速推動並通過相關立法，向外資全面開放委內瑞拉至關重要的石油和採礦業。

作為回報，川普放寬對委內瑞拉的制裁。

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