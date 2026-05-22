美格陵蘭新領事館開幕 居民大規模示威怒喊「不就是不」

美國在努克（Nuuk）的3層樓透天新領事館開幕，館內端出土產麝香牛熱狗，美國和格陵蘭國歌輪番熱唱；館外居民冷風中聚集，高喊No means no（不就是不），向全世界喊話：這裡的未來，格陵蘭人說了算。

據丹麥廣播公司（DR）駐格陵蘭記者在現場形容，示威規模遠超預期，民間情緒複雜，有人覺得美方靠近一步尚可接受，更多人對眼下局勢感到不安。

抗議者舉起「格陵蘭不賣」、「格陵蘭屬於格陵蘭人」的標語，用格陵蘭語高喊 USA Asu，意思是「美國停手」，也齊聲呼喊「不就是不」。

據路透報導，新領事館從港口一棟小紅木屋，搬進市中心3000平方公尺新透天，擴建數十倍。

美國駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery）在典禮上說，新館代表美國對格陵蘭「長期承諾的高度」。

開幕典禮上，媒體直問霍爾里：美國是否仍有意接管格陵蘭？他回應，川普（Donald Trump）已排除動武，格陵蘭的前途由格陵蘭人決定。

據格陵蘭國家廣播電視台（KNR）報導，霍爾里在致詞中說：「不管你們選擇什麼樣的未來，我們永遠是你們的鄰居，永遠站在你們身邊。」

示威者多勒魯普謝貝（Malik Dollerup-Scheibe）盯著眼前的建築直問：「你們為什麼需要在努克蓋3000平方公尺？為這麼小的地方，蓋這麼大的東西，又說沒有要大規模介入，說不過去。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）和多名閣員拒絕出席，使開幕典禮的政治意涵更顯尷尬。

川普特使、路易斯安那州長藍德瑞（Jeff Landry）此前已在努克踢到鐵板。他本週向民眾發放巧克力餅乾和「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，格陵蘭商業協會執行長克爾森（Christian Keldsen）當面諷刺：「3個月前格陵蘭還面臨被入侵、被接管的威脅，藍德瑞是當時力挺這種說法的人之一。3個月後，他跑來這裡發糖給孩子、送MAGA帽，還說要交朋友。」

格陵蘭人口僅約5萬7000人，卻成為大國角力的最前線。格陵蘭政府上週一表示，有關格陵蘭前途的高風險外交談判已取得進展，重申格陵蘭屬於格陵蘭人。

加拿大今年2月已在努克開設領事館，美、加相繼落腳，努克成為外部勢力競逐的焦點。川普聲稱格陵蘭戰略地位關鍵，可以牽制俄中在北極的擴張；美軍目前在當地僅剩一座基地，1945年時曾多達約17座。