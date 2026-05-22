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會與王文濤有接觸？日閣員出席蘇州APEC會議 外界關注中日互動
亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議今日在中國蘇州登場，日本經濟產業大臣赤澤亮正率團出席，赤澤能否與中國商務部長王文濤進行非正式接觸，成為外界關注焦點。
共同社報導，APEC貿易部長會議於22至23日在蘇州舉行，日本派赤澤和外務副大臣堀井巖等人出席。赤澤在開幕前接受採訪時表示，「若有機會與王部長接觸，願就各種話題展開討論」。
赤澤為去年11月日本首相高市早苗在國會作出「台灣有事」答詢後，第2位訪中的日本閣員。
據王文濤日前表示，本次貿易部長會議將討論推進區域經濟整合和亞太自由貿易區（FTAAP）進程、支持世界貿易組織（WTO）、加強數位合作和發展綠色經濟等四個重點領域。
APEC領袖會議將於今年11月在中國深圳舉行。日本駐中國大使金杉憲治20日接受共同社專訪時表示，領袖會談對改善中日關係非常重要，將盡最大努力，促成APEC領袖會議期間舉行中日領袖會談。
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