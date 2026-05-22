會與王文濤有接觸？日閣員出席蘇州APEC會議 外界關注中日互動

西非國家馬利在2026年4月底爆發衝突，與蓋達組織相關的聖戰團體「伊斯蘭與穆斯林支援組織」（Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin），以及少數民族軍事團體「阿札瓦德解放陣線」（Azawad Liberation Front）聯手，先是在全國多地發動攻擊，還殺死馬利國防部長卡瑪拉（Sadio Camara）。隨後，叛軍又奪下關鍵戰略城鎮基達爾（Kidal）。外界特別注意到原先駐守在基達爾、與現任馬利軍政府合作的俄籍傭兵，在叛軍進逼下決定和叛軍協議，以求安全撤離。俄國在馬利政局中扮演的角色是什麼？他們又如何試圖取代以前的法軍，甚至在非洲建立新的影響力版圖？

2026-05-22 10:49