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日相官邸職員被爆料性騷記者 政府證實已異動

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本週刊文春電子版昨天披露，日本首相官邸一名職員上月在記者座談會期間，出現不適當的行為。日本政府發言人今天證實，這名職員「已經異動」，但未透露原因。

日本放送協會（NHK）引述週刊文春電子版的內容報導，這名日相官邸職員為經濟產業省（相當於經濟部）出身，上月中旬出席與多名記者交流的座談會時，性騷擾女記者，這名記者隸屬的公司已經向首相官邸抗議此事。

日本內閣官房長官木原稔今天在內閣會議結束後的記者會，被問及此事時表示，「已經知悉相關報導，在此不逐一評論。」

他也表示，「因為此事而接獲反映是事實。不過必須盡最大程度考量相關人士的隱私，所以不方便回答其中內容」。

木原接著說，「該職員已經異動屬實，不過由於這是個別的人事案，不便回應理由等細節」。

上述女記者隸屬的公司也向週刊文春證實，已向首相官邸反映此事。

週刊文春電子版昨天報導，據稱，這名當事官僚X，精通能源問題等政策，從前日相石破茂政府時期就在首相官邸任職。

官邸消息人士透露，「X在4月中旬舉行的政治線記者座談場合，對民營電視台的年輕女記者等人，出現不適當的行為。導致該電視台向官邸方面抗議，並要求防止類似事件再度發生」。

消息人士也表示，這件事情曝光之後，X在日本的連續假期「黃金週」結束時，就悄悄地離開首相官邸。（編譯：楊惟敬）1150522

※如果您獲知有人遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，請撥打113保護專線（24小時）。

木原稔 日本 發言人

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