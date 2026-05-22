複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析未來3走向

美國司法部20日以謀殺罪起訴高齡94歲的古巴前總統卡斯楚（Raúl Castro），正值華府對哈瓦那採取極限施壓之際，引發外界質疑古巴淪為美國繼伊朗之後的新目標。BBC分析，接下來局勢可能有3種走向，包括美軍直接行動逮捕卡斯楚、華府推動新領導層接掌古巴，以及古巴在經濟壓力下逐步崩潰。

這次起訴與1996年古巴空軍擊落2架民用飛機事件有關。美方指控，當時古巴戰機擊落由反卡斯楚組織操作的飛機，造成機上人員死亡，因此以謀殺罪起訴卡斯楚。案件公布後，美國政壇立即出現要求比照委內瑞拉模式、對古巴採取更強硬行動的聲音。

消息一出，外界直接聯想到，美軍是否會直接出手逮捕卡斯楚。這類行動並非沒有先例，美軍1月初在川普令下突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛；美國1989年也曾出兵巴拿馬拘捕時任領導人諾瑞嘉。

人權團體拉丁美洲華盛頓辦公室專家艾薩克森（Adam Isacson）指出，從軍事角度來看，逮捕卡斯楚並非不可行，雖然他因象徵性地位受到嚴密保護，但美方確實有能力執行。不過，卡斯楚卸任多年，即使將他押上美國法庭，對古巴權力結構的實際衝擊可能有限。

另一條路線則是華府尋求哈瓦那內部換人接手，而非讓整個體制立即瓦解，類似川普政府與委國副總統羅德里格斯達成共識取代馬杜洛。川普與國務卿魯比歐近日都暗示，美方正與古巴內部人士接觸，希望透過談判推動古巴開放經濟、引進外資，並降低俄羅斯與中國情報機構在島上的影響力。

喬治城大學拉丁美洲研究教授希福特（Michael Shifter）指出，美國並不樂見古巴陷入失控動盪，因此更可能尋找一套能與華府打交道的新治理架構，而不是強行推翻整個政權。不過，古巴目前並沒有像羅德里格斯那樣明顯的接班人選，讓這條路也充滿不確定性。

也有可能是，古巴不必等到外力推動政權更替，便先被經濟危機壓垮。古巴近年燃料短缺、長時間停電與糧食危機惡化，美國制裁進一步加重壓力。川普本周形容古巴「正在瓦解」，並稱當局某種程度上已失去控制。

不過，專家提醒，古巴經濟雖然持續惡化，國家機器尤其是安全部門仍在運作。希福特指出，崩潰的是經濟，不一定是國家。

艾薩克森則警告，一旦古巴真的失控，恐引發大規模逃難潮，對川普政府造成難題，因大量古巴人可能冒險前往佛州或墨西哥。