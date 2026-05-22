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宏都拉斯棕櫚園屠殺事件釀19死 疑涉幫派犯罪

中央社／ 德古西加巴21日綜合外電報導

宏都拉斯正準備對幫派犯罪採取軍事行動之際，當局今天表示，北部一處棕櫚種植園區發生屠殺事件，至少19人身亡。

這起屠殺事件發生於前一晚，地點在阿瓜恩（BajoAguan）地區里格雷斯（Rigores）。此地敵對幫派之間多年來一直在爭奪棕櫚園的控制權及毒品的走私運輸路線。

宏都拉斯國會才剛批准一系列對抗犯罪暴力的改革計畫。目前宏國每10萬人中就有24人死於謀殺。

國會通過的新措施，授權軍方能參與公共安全任務，並成立新專案小組以對抗組織化犯罪，同時也可能將幫派與販毒集團列為恐怖組織。

宏都拉斯新任保守派總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）承諾，將與美國總統川普（Donald Trump）合作打擊拉丁美洲的組織化犯罪。

法新社報導，根據當地一家媒體播出的畫面顯示，至少有9具屍體散落在大片棕櫚園裡。

宏國安全部長維拉斯格（Gerzon Velasquez）向記者表示：「從現場影像來看，情況宛如在地獄，有幾人顯然遭到火力強大的武器殺害，包括步槍和獵槍。」

檢方發言人莫拉（Yuri Mora）在當地電視台指出，檢警兩組人員在兩個區域現場，各發現了13具和6具遺體。

當地農村團體領導人透過電話告訴法新社說，在阿瓜恩山谷被殺害的農民，是受僱於一個控制棕櫚園的武裝幫派。

維拉斯格表示，犯罪原因目前尚不清楚，但案發地點「多年來處於衝突狀態」，武裝幫派之間經常為了爭奪棕櫚油的開採權及毒品走私路線而交火。

鄰近楚希尤（Trujillo）警察局長羅哈斯（CarlosRojas）向當地媒體表示，幫派占領原始森林土地，非法砍伐原有植被，以空出土地來種植經濟作物非洲油棕，再利用這些收入來購買武器。

宏都拉斯 宏國

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