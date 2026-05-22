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日本魚鷹機將首度在宮古島起降 演練搬運傷患
日媒今天引述相關人士的說法報導，陸上自衛隊的V-22魚鷹型運輸機將在下月的演習，演練從宮古島搬運傷患到沖繩本島的美軍基地。這將是陸上自衛隊的魚鷹機首度在宮古島起降。
時事通信社報導，自衛隊與美軍預計在6月20日到30日舉辦大規模聯合軍演「堅毅之龍」（ResoluteDragon），演習地點包含沖繩縣內及九州各地的自衛隊基地與美軍基地等地。
雙方將分別出動陸上自衛隊的V-22魚鷹機（V-22Osprey），以及美國的軍機運送物資。屆時，日本的V-22魚鷹機將演練從沖繩縣宮古島運送傷患到沖繩縣宜野灣市的美軍普天間機場。
日本與美國今年2月到3月舉辦其他聯合訓練期間，陸上自衛隊的V-22魚鷹機原定飛往沖繩，不過後來取消。
2024年10月，自衛隊與美軍實施軍演期間，陸上自衛隊一架V-22魚鷹機曾在沖繩縣與那國島失去平衡，撞擊到地面受損。而沖繩縣政府今年1月曾要求防衛省沖繩防衛局於2月到3月的訓練，不要使用魚鷹機。
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