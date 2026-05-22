烏克蘭民眾穿傳統刺繡衫 「維什萬卡日」展文化韌性

俄烏戰爭持續，文化認同成為烏克蘭社會的重要象徵。烏克蘭今天迎來法定節日「維什萬卡日」，民眾穿上有民族圖騰的傳統刺繡衫「維什萬卡」，以服飾展現對國家與文化的認同。

每年5月第3個週四是烏克蘭「維什萬卡日」。在首都基輔，不少民眾穿著各式各樣的 「維什萬卡」（Vyshyvanka）刺繡衫拍照、聚會，街頭可見濃厚節慶氣氛。

來自烏南赫松州（Kherson）的丹尼爾（Daniel）穿著紅、黑花的刺繡衫表示，自己從小就被教導穿維什萬卡，「這代表我的民族身分，以及我與家鄉的連結」。

維什萬卡多以棉線繡於亞麻布上，常見幾何圖形與自然符號，例如流線象徵水、菱形象徵土地，十字則代表太陽與星辰。不同地區也發展出不同風格，例如西部利維夫（Lviv）色彩鮮豔，中部波塔瓦州（Poltava）則以白底白線聞名。統計顯示，烏克蘭約有200多種刺繡技法。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與第一夫人歐倫娜今天也在社群分享身穿維什萬卡的照片，響應節日，「烏克蘭，維什萬卡日快樂！慶祝我們在自由與獨立中親手繡造的命運！」

民眾瓦萊麗（Valerie）表示，俄烏戰爭爆發後，她開始重新認識烏克蘭傳統文化，也了解到這些文化曾在蘇聯時期遭打壓，因此更認為「維什萬卡日」別具意義。「這代表我們正在延續祖父母的文化，因為我們如今能在自由的烏克蘭這樣做」。

1922年烏克蘭被納入蘇聯體系後，雖曾短暫推動「烏克蘭化」政策，但1930年代起蘇聯加強俄化，限制烏語，將地方文化斥為「落後迷信」，同時大舉拘捕提倡本土文化的烏人，維什萬卡也被視為民族主義象徵而遭壓制。

1991年烏克蘭獨立後，蘇聯留下的陰影仍在。儘管國家獨立，許多人依舊以俄語為母語，民族傳統難以擺脫「土氣」、「過時」的標籤。

直到2006年，歷史系學生沃羅紐克（LesiaVoroniuk） 發起穿著維什萬卡返校活動，逐漸演變為全國性節日。

民眾瑪麗亞（Maria）穿著丈夫上個月送她的刺繡衫，自豪地說烏俄語言相近，但文化截然不同，她始終強調自己的烏克蘭人身分。

瑪麗亞來自第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）尼科波（Nikopol），她說尼科波如今已接近前線，長期遭受無人機與炮火威脅，家人被迫撤離。她目前與孩子住在基輔，父母則被送往德國暫時避難。

她表示，俄羅斯不只殺害烏克蘭軍人，也傷害平民，因此現在更需要支持國家、支持軍隊、說烏克蘭語、穿傳統服，「這些都是烏克蘭文化的一部分，而正是這些讓我們團結在一起」。