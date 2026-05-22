日媒：美軍泰風與海馬士系統將暫時進駐日本南部

日媒報導，美軍為了之後的日美共同訓練，將暫時在日本鹿兒島縣的自衛隊基地，部署泰風（Typhon）陸基飛彈發射系統，以及高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

共同社本週稍早引述數名消息人士披露此事，具體的部署地點位在鹿兒島縣鹿屋市的海上自衛隊鹿屋航空基地，而雙方希望藉強化部隊合作，加強嚇阻力。

報導指出，雙方似乎盼藉此牽制中國。

美日之後將實施的聯合演習包含6月下旬到7月初的「勇敢之盾」（Valiant Shield），以及9月的「東方之盾」（Orient Shield）。

美軍預計在一連串的演習之後，把上述兩種發射裝置，移到駐日美軍基地保管。防衛省透露，沒有計劃在部署期間，使用上述兩種發射裝置實施發射訓練。

泰風（Typhon）能搭載射程約1600公里的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），以及射程逾300公里的標準六型（SM-6）。

另一方面，海馬士則搭載輕量化多管火箭系統，可裝載最多6枚火箭彈，若是射程約300公里的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS），則可搭載1枚。