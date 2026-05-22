美逮捕古巴軍方企業高層姊妹 終止永久居民身分

在韓國釜山享譽盛名的溫泉鄉東萊附近，有一間忠烈祠，其起源來自於「壬辰倭亂」。「壬辰倭亂」是韓方的說法，在日本則稱為「文祿．慶長朝鮮之役」或豐臣秀吉的「太閣西征」，這座忠烈祠供奉的就是當時戰死的朝鮮王朝將士們。與釜山忠烈祠相對的景點，則是日本京都豐國神社前的「耳塚」。「耳塚」顧名思義即耳朵的墳墓，相傳此處供養朝鮮之役時，日本將士從朝鮮兵士身上取來的耳朵，耳朵的數量代表殺死的敵軍數量，可用來領賞。

2026-05-22 09:36