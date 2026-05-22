聽新聞
0:00 / 0:00
美逮捕古巴軍方企業高層姊妹 終止永久居民身分
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國已逮捕莫瑞拉（Adys Lastres Morera），她是軍方經營企業集團GAESA執行總裁的姊妹。
盧比歐在聲明中說，國務院根據他的指示終止莫瑞拉的合法永久居民身分。
路透社報導，莫瑞拉2023年以合法永久居民身分進入美國。
根據美國移民暨海關執法局（ICE）另一項聲明，莫瑞拉目前遭到ICE拘留，等待遣返程序。
聲明說，莫瑞拉的存在對美國構成威脅，並損害美國外交政策利益。
古巴領導層鮮少公開談論GAESA，GAESA是Grupode Administración Empresarial的縮寫，即「企業管理集團」。
他們長久以來認為有必要這樣低調行事，以抗衡美國對古巴的貿易和金融封鎖。這些封鎖措施嚴重影響古巴與外界商業往來。
路透社未能立即聯絡上莫瑞拉的代表尋求置評。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。