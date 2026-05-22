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普亭堅持1理念 6.4萬俄軍大規模核演訓嚇阻北約、烏

世界日報／ 綜合21日電
俄羅斯核武部隊21日在白俄羅斯演訓時，前方一輛發射車搭載「亞爾斯」洲際彈道飛彈。(美聯社)
俄羅斯核武部隊21日在白俄羅斯演訓時，前方一輛發射車搭載「亞爾斯」洲際彈道飛彈。(美聯社)

俄羅斯國防部21日說，已發射一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈（ICBM）及一枚「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈，這是俄軍自19至21日核武演習和訓練期間試射飛彈的一環。就在該演訓開始後幾小時，俄國總統普亭就抵北京訪問中國兩天。另外，英國悄悄放寬進口加工俄國原油，朝野砲轟。保守黨20日痛斥，購買「骯髒俄油」。

根據英國廣播公司（BBC）及俄媒報導，亞爾斯的射程為1.2萬公里、鋯石的射程自400至1000公里。

上述為期三天的演訓在俄國及白俄羅斯進行，參演部隊包括「戰略飛彈部隊」、「北方艦隊」與「太平洋艦隊」和來自俄國列寧格勒及中央軍區的部隊；參演兵力共約6.4萬人。

普亭形容動用核武是一個「終極手段」，但強調維持「核三位一體」來保障俄國主權與戰略嚇阻的重要性。

在俄國與北約（NATO）歐洲成員國間的緊張，因鏖戰四年多的俄烏戰爭，和俄軍無人機在波羅的海國家境內的活動而升高下，俄國21日將核武送至盟友白俄境內的「野戰儲存設施」，並秀出其擁有的部分核武。

另據港媒明報報導，英國政府本周悄然放寬對俄羅斯能源制裁，包括批准進口經第三國提煉加工的俄國原油，20日被保守黨抨擊購買「骯髒俄油」，部分執政工黨和親烏人士亦予譴責。首相施凱爾聲稱有關措施可平抑因中東戰事推高的飛機燃料和柴油價格。英國商貿部貿易國務大臣布萊恩特（Chris Bryant）表示，政府將「盡快暫停豁免」。

英國商貿部19日在官網悄然公布最新「一般貿易許可證」規定，批准進口經第三國（例如土耳其、印度）使用俄羅斯原油提煉、加工的柴油和飛機燃料，20日起生效。該官網同日又公布，19日起至2027年元旦，放寬循海路輸入的俄羅斯液化天然氣。

保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）20日在下議院的首相答問環節上，批評施凱爾「選擇購買骯髒俄油」，變相資助俄軍殺害烏克蘭士兵。下議院外交事務委員會工黨主席索恩伯里（Emily Thornberry）等一些親烏克蘭人士亦批評此舉背叛對烏克蘭的承諾，讓克宮「歡騰」。

英國2022年因俄軍侵烏，對俄油實施禁運制裁。不過伊朗戰爭爆發後，荷莫茲海峽被封鎖，導致燃料供應緊張。英國官員透露，英方在變更有關政策前沒有知會烏克蘭，英國外交部內部對此感到憤怒，損害英國支持基輔的聲譽，並受到歐洲盟友「嚴厲批評」。烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，已與施凱爾通話，正與英方協調外交立場。

延伸閱讀

普亭訪中動作頻頻…俄羅斯宣布展開核武演習 6.5萬兵力規模驚人

俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

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