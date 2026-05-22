影／記者車內連線遭歹徒持槍搶劫 驚險過程全被電視台直播拍下

福斯新聞報導，墨西哥一名記者19日在車內進行連線採訪時，遭一名持槍男子當場劫車，驚險過程全被直播鏡頭拍下，所幸這名記者沒有受傷，但受到不小驚嚇。

這起事件發生在墨西哥莫雷洛斯州一處加油站，體育記者巴爾加斯（Fernando Vargas）當時在車內，為Activo Deportes節目《Bla, bla, bla Deportivo》進行連線採訪，正與主持人馬丁尼茲（Ed Martinez）交談。

此時，一名持槍男子突然走到車窗旁，打開駕駛座車門，期間還可聽見槍枝上膛聲。歹徒隨後以西班牙語喝令：「鑰匙，快點。鑰匙、手機和錢包，快。」巴爾加斯全程看似保持冷靜，將隨身物品交出後下車；另一端的馬丁尼茲則在直播中目睹整個過程，神情震驚。

馬丁尼茲稍後在社群表示，巴爾加斯人身安全無虞，但「非常害怕」，並呼籲若有人認出影片中的男子，應協助向當局通報。

巴爾加斯同時也是墨西哥職業籃球聯盟（LNBP）的通訊主任，LNBP 20日也發布聲明，表示巴爾加斯狀況良好，並讚揚他在驚險事件中展現專業。

這起搶劫案目前尚未有人被捕。