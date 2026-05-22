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一周前才喊卡！川普突改口：增派5000美軍赴波蘭 理由曝光

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1周前才喊卡 川普突改口：增派5000美軍赴波蘭 理由曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日在白宮。美聯社
美國總統川普21日在白宮。美聯社

彭博報導，美國總統川普21日突然改口，宣布將向波蘭增派5000名士兵，推翻先前暫停向波蘭部署陸軍部隊的安排，理由是保守派民族主義的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）當選及兩人的交情，但納夫羅茨基已當選近一年。美國國防部一周前才喊卡原定向波蘭派遣約4000名陸軍士兵。

川普在真實社群發文表示，基於波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）成功當選、他曾公開支持對方，以及雙方關係良好，美國將向波蘭增派5000名士兵。

不過，川普最新宣布仍有一些細節不明，包括這批部隊將從何處調派、何時抵達、是否永久駐紮波蘭或採輪調部署，以及是否會讓美軍在歐洲的總兵力增加。納夫羅茨基其實近一年前就已當選，但先前美方突然暫停部署時，他仍感到措手不及。

這項宣布形同政策急轉彎，因為五角大廈一周前才暫停向波蘭派遣約4000名陸軍士兵，當時部分部隊甚至已從德州胡德堡（Fort Hood）出發。

美國副總統范斯本周稍早表示，波蘭部署只是「正常延後」，目的在鼓勵歐洲國家為自身安全承擔更多責任；五角大廈19日也稱，相關安排只是「暫時延後」，同時宣布作為整體兵力檢討的一部分，美軍將永久裁減約4000名駐歐士兵。

波蘭是北約中相對經濟規模而言國防支出最高的成員國之一，並大量採購美製戰機與愛國者防空系統。

納夫羅茨基去年9月訪問白宮時，曾獲川普承諾，美國不會從波蘭撤軍，甚至可能在目前約1萬名駐軍基礎上進一步增兵。

波蘭 川普 美軍

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