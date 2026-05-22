川普：美國將向波蘭增派5000名士兵

美國副總統范斯日前表示，向波蘭部署4000名士兵的計畫是延後而非取消後，美國總統川普（Donald Trump）今天發文宣布，將向波蘭增派5000名美軍。

川普本月初曾與波蘭總統納夫羅茨基（KarolNawrocki）舉行電話會談，探討美國宣布裁減駐德美軍後，美國在歐洲駐軍部署變動與後續動向。波蘭國防部副部長扎列夫斯基（Paweł Zalewski）日前向波蘭媒體透露，波蘭政府與五角大廈磋商，希望強化美國在波蘭的軍事部署。

川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，基於納夫羅茨基成功當選波蘭總統，「以及我們和他的關係，我很高興宣布，美國將加派5000名士兵到波蘭」。他還說，自豪曾為納夫羅茨基背書。

目前駐波蘭美軍約有8500名，分別參與北大西洋公約組織（NATO）任務及美波雙邊協議下的行動。波蘭是北約東翼與俄羅斯接壤的關鍵盟國。

外電報導，范斯（JD Vance）本週稍早表示，美國向波蘭部署4000名士兵的計畫是延後而非取消，但同時強調歐洲必須「自立自強」。

美軍在歐洲的部署計畫近來備受關注。川普在伊朗戰爭問題上與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生爭執後，華府5月初宣布，將從德國撤出約5000名美軍。

川普曾批評歐洲對他與伊朗作戰的反應，並揚言可能考慮退出北約。

根據五角大廈整理軍隊數據的國防人力數據中心（Defense Manpower Data Center）資料，截至去年12月，美國約有6萬8000名現役軍職人員常駐位在歐洲的海外基地。這一數字不包括輪調部署或軍事演訓人員。