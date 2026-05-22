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盧比歐：美致力改變古巴共產體制

中央社／ 邁阿密21日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天警告，美國正致力改變古巴共產體制。

法新社報導，美方日前在起訴書中指控古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）涉謀殺等罪名，作為對古巴政府持續施壓的一環。

美國軍方宣布，航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）和其打擊群本週抵達加勒比海，美國總統川普被問及此舉是否意在恫嚇古巴時說，「完全不是」。

盧比歐是古巴裔美國人，經常嚴厲抨擊古巴政府，他形容距離美國僅90英里（145公里）的古巴是一個「失敗國家」，還說該國正陷入嚴重經濟危機。

他在邁阿密（Miami）對記者說：「他們的經濟制度行不通，已經崩壞，而且在現有政治體制下無法修復。」

他說：「多年來，他們一貫採取拖延策略，等待我們改變立場。」

「但他們無法再靠拖延或等待撐下去。我們非常認真，也非常專注。」

盧比歐表示，美國一向偏好「外交解決」，但也警告川普仍有其他手段應對其認定的威脅。

他還說，古巴一直對美國構成國安威脅，並指古巴與中俄在武器與情報領域的合作日益密切。

盧比歐表示，古巴已初步接受美國提出的1億美元（約新台幣32億元）援助方案，華府將這筆資金視為推動古巴進行改革的誘因。但他也說，目前尚不清楚美國是否會接受古巴的條件，因為華府堅持要繞過主導古巴經濟的軍方企業體系。

古巴 盧比歐 邁阿密

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