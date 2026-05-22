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都柏林保全壓制非裔男致死 挨批愛爾蘭版佛洛伊德案

中央社／ 都柏林21日綜合外電報導

非裔男子薩基拉日前在愛爾蘭首都都柏林一家百貨公司外遭壓制後死亡，數百名抗議民眾今天在國會外表達憤慨，一些人將本案與美國非裔男子佛洛伊德之死相提並論。

路透社報導，根據愛爾蘭警方的說法，薩基拉（Yves Sakila）15日捲入一起涉嫌行竊事件，在首都最繁忙的其中一條購物街被保全扣留，他在現場失去反應，之後宣告不治。

事發過程的影片隨後在社群媒體上廣為流傳，從畫面中，可以看到至少5名男子將薩基拉壓制在地，時間將近5分鐘，民眾則在一旁觀看。

其中兩人把薩基拉的臉按在地上，有一人似乎一度用膝蓋壓在他的頭部或頸部數秒鐘。

35歲物理系學生卡利巴（David Kaliba）曾與薩基拉一同就讀北都柏林郊區的中學，他說：「我們稱這是『佛洛伊德（George Floyd）時刻』。」

他指的是2020年5月美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子佛洛伊德被一名警察以膝壓住頸部數分鐘致死的事件。

佛洛伊德之死催生美國的「黑命關天」（BlackLives Matter）運動，並在全國各地引發針對警察施暴與種族主義的抗議。

卡利巴跟薩基拉一樣，都是小時候就從剛果民主共和國移居愛爾蘭。他說：「我不敢相信美國2020年發生的事，2026年會在愛爾蘭發生。」

他形容昔日同窗個性安靜、害羞且不具攻擊性，並稱薩基拉曾任職於資訊科技（IT）產業，最近才成為街友。

近年來，愛爾蘭反移民抗議遽增。2023年，在距離薩基拉死亡地點不遠的都柏林市中心，曾有反移民分子助長大規模暴動。

薩基拉死亡的影片震撼全國，國會議員也形容影片令人悲痛不安，總理馬丁（Micheal Martin）今天再度呼籲進行全面調查，表示薩基拉之死引發整個社會極大關切。

警方今天則說，驗屍已經完成，但基於辦案需要，目前不會公布結果。

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