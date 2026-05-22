聽新聞
0:00 / 0:00

路透：美議員示警中資介入阿根廷合約標案 憂影響國安

中央社／ 布宜諾斯艾利斯21日綜合外電報導

根據路透社看到的信件內容，美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特透過信函向國務卿盧比歐示警，「中國惡意影響力」介入阿根廷一項重大合約競標。

路透社報導，這封4月23日的信函關切的是負責阿根廷巴拉那河（Parana River）疏浚及經營的25年期合約。這條關鍵水道承擔阿根廷多數農產品出口，阿根廷方面估計，相關投資規模將達100億美元。

標案現已進入最後階段，預計數日內做出決定。

招標條件明確禁止國有企業參與，防止中企投標。然而馬斯特（Brian Mast）在信中對盧比歐（MarcoRubio）表示，中方正試圖「透過民間代理人來規避」。

信中主張，爭取合約的比利時疏浚公司楊德諾（JanDe Nul）透過所屬聯盟成員─阿根廷公司Servimagnus，「與中華人民共和國國有實體維持深厚且持續的關係」，令人「嚴重關切」。

楊德諾公司已經營巴拉那水道數十年，這次與德美集團（DEME Group）競爭合約。德美集團所屬聯盟的成員包括投資公司KKR集團（KKR & Co）及美國大湖疏浚船塢公司（Great Lakes Dredge & DockCorp），但楊德諾在競標評分制度中領先。

馬斯特在信中表示，把合約授予楊德諾「令人無法接受，將損害阿根廷的國家安全、美國國安及雙邊關係」。

中國外交部未立即回覆置評請求。

楊德諾與Servimagnus在回覆路透社提問時則表示，有關兩家公司在競標過程中與中資有關聯的說法「完全不實且懷有惡意」，「沒有中國公司以合作夥伴或供應商的身分參與」。

美國總統川普（Donald Trump）的政府是阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的緊密盟友，而川普政府已對中國在拉丁美洲的影響力表達憂心。

以今年3月的數據來看，中國是阿根廷的第2大貿易夥伴。

阿根廷 國安 中資

延伸閱讀

玻利維亞示威封路物資短缺 阿根廷空運人道援助

谷立言：對台政策不變 歡迎賴總統重申維持現狀

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

賴總統：對美軍購另提特別條例 追加預算、提高年度預算

相關新聞

司法施壓 美起訴古巴前總統卡斯楚

美國司法部廿日宣布，對九十四歲的古巴前總統勞爾．卡斯楚提出刑事訴訟，指控他一九九六年下令擊落兩架古巴流亡人士駕駛的民用飛機，共釀成四人喪生，其中三人為美國公民。

尼米茲號航艦 進入加勒比海「秀肌肉」

負責美軍在加勒比海及拉美軍事行動的美國南方司令部廿日宣布，海軍航艦「尼米茲號」打擊群本周已抵加勒比海。

研究攻擊古巴後果 美媒：川普政府展開制定軍事選項

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿日報導，美國情報界一直研究古巴可能如何因應來自美國的軍事行動。

嚇阻北約歐洲國家與烏克蘭 俄軍實施大規模核演訓

俄羅斯國防部21日說，已發射1枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈（ICBM）及1枚「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈，這是俄軍自19至21日核武演習和訓練期間試射飛彈的一環。就在該演訓開始後幾小時，俄國總統普亭就抵北京訪問中國大陸2天。

入盟卡關…德國總理梅爾茨提議賦予烏克蘭歐盟「准成員」地位

德國總理梅爾茨建議，在烏克蘭完成正式入盟資格程序之前，先賦予其歐盟准成員身份，使其更接近歐盟。

俄境內再遭重擊…烏克蘭鎖定煉油廠 5月已第11次轟炸能源設施

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和軍方今天表示，烏國部隊無人機攻擊了俄羅斯薩馬拉州（Sama...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。