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時隔7年 傳習近平最快下周訪朝

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
去年九月北韓領袖金正恩（左）訪中，中國大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂接待。（路透）
去年九月北韓領袖金正恩（左）訪中，中國大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂接待。（路透）

消息人士廿日對韓聯社指稱，中國大陸國家主席習近平很可能最快將於下周訪問北韓（簡稱朝）。美國時代雜誌同日也引述消息人士報導，習近平這次的北韓行將是國是訪問。

一位南韓（簡稱韓）政府高階官員說，「我們已獲得情報，顯示習近平主席很快就將訪朝」。

另一位南韓政府官員說，習近平五月稍晚或六月初訪朝的可能性高。該官員注意到中國外長王毅四月九、十日訪朝，習近平的維安護衛及（中方）禮賓人員最近也赴北韓。北韓領袖金正恩則是去年九月訪中，並和習近平會晤。

今年是一九六一年中朝友好合作互助條約締約六十五周年。

韓聯社廿日報導說，若習近平訪朝，顯示他有意恢復中朝同盟關係。上述條約規定，一旦中朝任一方受武力攻擊，另一方將提供軍事援助，即「有事時自動軍事介入」的條款。

俄羅斯總統普亭十九、廿日才訪中。今年是中俄戰略協作夥伴關係建立卅周年與中俄睦鄰友好合作條約締約廿五周年。在廿日舉行的「習普會」中，中俄領袖同意該條約繼續。

美國總統川普自十三至十五日才訪中，期間川、習兩人重申使北韓無核化的共同目標。

還有一位南韓政府消息人士說，習近平可能尋求調解美朝關係；南韓總統李在明一月國是訪中期間，請習近平協助調解韓朝關係，習近平也對此請求做出正面回應；習、金兩人似乎將討論包括韓朝關係的很多事，「中方也對我們說，拭目以待好事發生」。

習近平上次是二○一九年六月訪朝，並和金正恩舉行「習金會」。

時代雜誌則引述消息人士報導，習近平的北韓行尚未官宣；中朝將更緊密地合作對抗日本的新軍國主義。

該報導說，習近平此舉被視為對日本在首相高市早苗去年十月上台後，脫離長久以來的和平主義立場且採取更獨斷地緣政治姿態的回應。

對習近平可能訪朝，中國外交部發言人郭嘉昆廿一日說，目前沒有可以提供的資訊；青瓦台同日說，韓方正關注相關動向，希望中朝交流朝有助維護朝鮮半島和平穩定的方向前進，也期待中方在解決朝鮮半島問題上發揮建設性作用。

習近平 北韓 王毅

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