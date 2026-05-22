研究攻擊古巴後果 美媒：川普政府展開制定軍事選項

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿日報導，美國情報界一直研究古巴可能如何因應來自美國的軍事行動。

當美國情報界五月稍早追蹤懸掛俄羅斯國旗、被美國制裁的油輪「環球號」駛往古巴時，五角大廈及美國國防情報局（ＤＩＡ）分析師開始分析哈瓦那對一旦被美國攻擊時的反應。

根據兩位知情美國官員，已展開為總統川普著手制定軍事選項的工作。

這些類型的情報預測不僅旨在試圖呈現美國對古巴採取軍事行動的直接後果，還有可能隨之而來的連鎖反應。美國軍方策劃人員經常將諸如此類的分析，納入為總統制定的考量選項中。美國情報界對美方可能遭致「後果」的評估尚不清楚，但評估仍進行。

ＣＢＳ日前證實古巴已獲得攻擊無人機，尚不清楚它們由誰或哪國提供，或古方是如何取得。根據最先披露此事的美國新聞網站Axios報導，哈瓦那已獲三百多架軍用無人機，並研究用無人機攻擊美國在古巴關達那摩灣軍事基地的計畫。

對美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫十四日至哈瓦那與古巴內政部長和情報部門負責人罕見舉行會談，一位美國官員對ＣＢＳ說，會談將檢驗古巴政權內部那些意識到當前國家需新方向的人士，是否能獲得強硬派支持。強硬派認為，既然能抵抗美國施壓六十七年，那就代表他們能撐得比二○二九年一月卸任的川普還久。