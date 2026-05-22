尼米茲號航艦 進入加勒比海「秀肌肉」

負責美軍在加勒比海及拉美軍事行動的美國南方司令部廿日宣布，海軍航艦「尼米茲號」打擊群本周已抵加勒比海。

尼米茲號及艦載機群Ｆ／Ａ-18Ｅ、Ｅ／Ａ-18Ｇ電戰機和Ｃ-2Ａ運輸機，還有勃克級驅逐艦「格里德利號」與油料補給艦「帕圖森特號」，均已部署至加勒比海。

該司令部在社媒Ｘ寫道，尼米茲號已在全球各地展現作戰能力，從台海至阿拉伯灣，皆肩負維護穩定與捍衛民主的任務。

該司令部及美國官員都提到，尼米茲號將至少在加勒比海地區停留幾天；這是川普政府施壓古巴政府的一環；美方打算將尼米茲號及艦載機作為向古方「秀肌肉」，而非像美國海軍的全球現役最大航艦「福特號」般，在美軍一月潛入委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛般，作為美方發動大規模軍事行動的平台。

近幾周來尼米茲號一直在南美海岸進行排定的訓練部署，近幾天來還與巴西海軍舉行聯合演習。尼米茲號於上世紀的一九七五年五月就開始服役，是第一艘尼米茲級航艦。

五角大廈選擇在美國司法部廿日突宣布起訴九十四歲古巴前總統勞爾．卡斯楚涉嫌多項控罪當天，宣布航艦駛入加勒比海南部，這似乎並非巧合。