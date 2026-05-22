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司法施壓 美起訴古巴前總統卡斯楚

聯合報／ 編譯陳韻涵盧炯燊茅毅／綜合報導
美國司法部廿日宣布起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚，進一步使美古緊張升級。（美聯社）
美國司法部廿日宣布起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚，進一步使美古緊張升級。（美聯社）

美國司法部廿日宣布，對九十四歲的古巴前總統勞爾．卡斯楚提出刑事訴訟，指控他一九九六年下令擊落兩架古巴流亡人士駕駛的民用飛機，共釀成四人喪生，其中三人為美國公民。

川普政府此舉被視為加大施壓古巴力道的最新舉措，也是繼川普政府一月對委內瑞拉前總統馬杜洛夫婦採取司法動作後，再藉此介入外交議題。

檢方對勞爾．卡斯楚的起訴書，包括一項共謀殺害美國公民罪、四項謀殺罪和兩項毀損航空器罪；有五名古巴軍人同列被告。

司法部選在五月廿日古巴獨立日在美國邁阿密象徵古巴流亡史的「自由塔」宣布此事，現場聚集大批古裔美國人。代理司法部長布蘭奇指稱，罹難者家屬等待正義近卅年，「他們是手無寸鐵的平民，從事人道救援任務，營救與保護佛羅里達海峽對岸遭壓迫的（古巴）人們逃離」。美國佛羅里達半島和古巴隔該海峽相望。

布蘭奇強調，川普政府的原則是「要是殺害美國人，無論多久我們都會追究責任」。

美國的流亡古巴人組織「救援同胞」一九九一年由古巴流亡人士成立，原以搜救試圖橫渡該海峽「投奔自由」古巴難民為主，之後多次飛越古巴領空散發反共產黨政府傳單，引發哈瓦那不滿。

一九九六年二月廿四日兩架「救援同胞」飛機在哈瓦那北方的國際空域被古軍米格-29戰機擊落，四名機組員皆罹難，另一架飛機驚險逃離，而勞爾．卡斯楚時任古巴國防部長。其中一名罹難者的女兒亞歷杭德羅-崔亞納認為，早該對勞爾．卡斯楚究責；她多年來持續提供資料給美國政府調查人員，並指控勞爾．卡斯楚是幕後黑手之一。

然而，司法部起訴的象徵意義大於實質，勞爾．卡斯楚被引渡美國受審的機率極低。美國喬治華盛頓大學專家柯恩布魯則認為，起訴仍有意義，勞爾．卡斯楚今後勢必得保持低調。

古巴總統狄亞士-卡奈抨擊司法部此舉為政治鬧劇，並質疑美國旨在為潛在對古巴的軍事行動找藉口。

對當前古巴情勢，川普對媒體答道，「拭目以待」；美國願提供人道援助給一個「失敗國家」；古巴「一直在我們的考量中；不只古巴裔美國人，也包括那些從古巴來、想回古巴探親的人」。但被問到是否將升級對古巴的行動，川普則答道，「不會，我認為，沒這個必要；那個地方崩潰中」。

美國國務卿魯比歐廿日透過西班牙語影片向古巴人喊話，美方將提供他們共一億美元的食物及藥品，前提是必須透過天主教會或其他可信賴的慈善團體發放。

古巴 卡斯楚 邁阿密

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