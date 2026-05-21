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嚇阻北約歐洲國家與烏克蘭 俄軍實施大規模核演訓

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
俄羅斯核武部隊21日在白俄羅斯演訓時，前方1輛搭載「亞爾斯」洲際彈道飛彈的發射車。美聯社
俄羅斯核武部隊21日在白俄羅斯演訓時，前方1輛搭載「亞爾斯」洲際彈道飛彈的發射車。美聯社

俄羅斯國防部21日說，已發射1枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈（ICBM）及1枚「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈，這是俄軍自19至21日核武演習和訓練期間試射飛彈的一環。就在該演訓開始後幾小時，俄國總統普亭就抵北京訪問中國大陸2天。

根據英國廣播公司（BBC）及俄媒報導，亞爾斯的射程為1.2萬公里、鋯石的射程自400至1000公里。

上述為期3天的演訓在俄國及白俄羅斯進行，參演部隊包括「戰略飛彈部隊」、「北方艦隊」與「太平洋艦隊」和來自俄國列寧格勒及中央軍區的部隊；參演兵力共約6.4萬人。

普亭形容動用核武是1個「終極手段」，但強調維持「核3位1體」來保障俄國主權與戰略嚇阻的重要性。

在俄國與北約（NATO）歐洲成員國間的緊張，因鏖戰4年多的俄烏戰爭，和俄軍無人機在波羅的海國家境內的活動而升高下，俄國21日將核武送至盟友白俄境內的「野戰儲存設施」，並秀出其擁有的部分核武。

俄軍 北約 烏克蘭

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