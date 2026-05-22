聽新聞
0:00 / 0:00

挺高市早苗 逾340名議員超大型「國力研究會」誕生

中央社／ 東京21日專電

日本自民黨內部今天成立支持自民黨總裁、首相高市早苗的超大型議員聯盟「國力研究會」（JiB），短時間內吸納超過340名議員加入、占自民黨國會議員逾8成，被外界視為著眼明年自民黨總裁選舉的「高市派系」，引發關注與議論。

「國力研究會」（JiB）取自高市早苗於2023年11月成立的讀書會「日本的力量研究會」，以及她在2024年8月出版著作「國力研究 讓日本列島更強大、富裕」。「JiB」也是高市在黨總裁選舉中提出的口號JAPAN IS BACK縮寫。

產經新聞、朝日新聞報導，「國力研究會」下午在國會舉行成立大會，會長由前財務大臣加藤勝信擔任。他在致詞時表示，將支持高市政權，並團結一致回應國民期待。

發起人包括自民黨副總裁麻生太郎、防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充及政調會長小林鷹之等11人。麻生並出任最高顧問，幹事長由自民黨幹事長代理萩生田光一擔任，官房長官木原稔則出任事務總長。

根據該會資訊，目前加入人數已接近350人。自民黨在眾參兩院共有417名國會議員，等於超過8成議員參與「國力研究會」。

一名參與籌組的成員坦言，成立該會藉由吸納黨內重量級人士，其實也有為明年秋天自民黨總裁選舉布局、力拱高市「無投票連任」的考量。高市早苗去年接替辭職的石破茂擔任自民黨總裁，任期至明年9月。

不過，原本意在鞏固高市黨內基礎的規劃，卻因參與人數過多而出現意外發展。前總務大臣武田良太日前宣布，他領導的政策團體成員將全數參加，加上不少原本未在預料內的議員也陸續加入，最終膨脹成超過340人的超大型議員聯盟。

相關人士坦言，「這根本變成『抱團大作戰』，焦點都被模糊掉了，使得這個會失去原本意義」。

部分加入的議員也態度消極。有議員表示，「這簡直像是第2個兩院議員總會，應該不會變成總裁選舉或政局操作的平台了」。

另一方面，前首相石破茂、前幹事長森山裕等人並未參與。與石破關係密切的前總務大臣村上誠一郎更批評，這根本就像是二戰時的「大政翼贊會」，使黨內波瀾持續擴大。

高市早苗 高市 自民黨

延伸閱讀

兩度參與總統大選 謝長廷回首風聲鶴唳中催生民進黨

楊寶楨退黨選中市議員 揭黨內霸凌內幕：黃國昌帶領風格令人心灰意冷

不只曾妍潔！新黨副秘書長游智彬棄桃園 將挑戰大安文山區議員

前高市議員賴文德涉買票賄選　二審仍判3年8月

相關新聞

俄境內再遭重擊…烏克蘭鎖定煉油廠 5月已第11次轟炸能源設施

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和軍方今天表示，烏國部隊無人機攻擊了俄羅斯薩馬拉州（Sama...

不再只聽轉述…歐盟擬派特使與普亭對話 前芬蘭總統成熱門人選

歐盟正醞釀指派特使與俄羅斯總統普亭展開對話，前芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）是熱門人選之一。他在任12...

司法施壓 美起訴古巴前總統卡斯楚

美國司法部廿日宣布，對九十四歲的古巴前總統勞爾．卡斯楚提出刑事訴訟，指控他一九九六年下令擊落兩架古巴流亡人士駕駛的民用飛機，共釀成四人喪生，其中三人為美國公民。

尼米茲號航艦 進入加勒比海「秀肌肉」

負責美軍在加勒比海及拉美軍事行動的美國南方司令部廿日宣布，海軍航艦「尼米茲號」打擊群本周已抵加勒比海。

研究攻擊古巴後果 美媒：川普政府展開制定軍事選項

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿日報導，美國情報界一直研究古巴可能如何因應來自美國的軍事行動。

訪陸效應 特斯拉監督版自駕 在中國上線

美國電動車龍頭特斯拉昨天宣布，監督版全自動駕駛（FSD Supervised）系統將可以在中國大陸上線使用，一旦審批就緒將盡快推送給大陸國內用戶。顯示特斯拉ＣＥＯ馬斯克上周隨著美國總統川普訪陸帶來成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。