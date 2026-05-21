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魯比歐23日訪印度 聚焦美國能源輸出與安全議題

中央社／ 新德里21日專電
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於23日抵印度，進行為期4天的訪問。路透
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於23日抵印度，進行為期4天的訪問。路透

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於23日抵印度，進行為期4天的訪問。美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）表示，美國正致力增加輸出到印度的能源，這也將是魯比歐此行與印度商議的重點之一。

美國、印度、日本、澳洲「四方安全對話」（Quad）外長會議23日起，將在印度的新德里進行，魯比歐會因此一直待在印度，直到26日離開。

魯比歐此行會走訪加爾各答（Kolkata）、阿格拉（Agra）、齋浦爾（Jaipur）、新德里（New Delhi），他在與印度高階官員會晤期間，將針對能源、安全、貿易、國防等面向的合作做討論。

美國、以色列與伊朗的衝突仍在持續中，全球20%石油、天然氣運輸的關鍵航道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）此時仍遭封鎖，使各國能源供應出現短缺，印度同樣受到衝擊，國內油價已在1週內2度上漲。

印度面臨能源供應短缺問題，正積極讓能源進口來源多元化，川普（Donald Trump）政府也有意增加對印度能源的出口。

戈爾告訴印度的經濟時報（The Economic Times）說，印度一直樂於將能源來源多元化，這意味印度願意購買更多美國的能源，而「印度要買美國能源，我們十分樂見。」

中東戰事於2月爆發，持續至今已近3個月，荷莫茲海峽遭封鎖，導致全球能源供應出現短缺，布倫特原油（Brent Crude）價格從戰爭開打至今，已經上漲超過50%。

印度能源高度仰賴進口，用於烹飪的主要燃料液化石油氣（LPG），有約90%經荷莫茲海峽進口。

戈爾提到，魯比歐這次到印度，將把與印度方面討論的重點，聚焦在能源、安全、貿易、國防等面向上的合作；戈爾也預測，除了魯比歐，川普本人未來也可能再次來到印度。

戈爾說：「魯比歐訪問印度，說明了我們希望進一步（與印度）發展夥伴關係的意願。」

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