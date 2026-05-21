烏克蘭加強邊境地區安全措施 防範白俄羅斯潛在攻擊

烏克蘭數周前提出警告，稱俄羅斯主要區域盟友白俄羅斯可能對烏克蘭發動新一輪攻擊後，基輔當局現正強化與白俄羅斯接壤的烏克蘭邊境區域安全措施。

法新社報導，烏克蘭示警俄羅斯可能透過烏國北方的白俄羅斯發動新一輪攻勢，將對首都基輔構成威脅。俄羅斯2022入侵烏克蘭時，將白俄羅斯當作進攻烏克蘭的跳板。

烏克蘭安全局（SBU）發表聲明說，已派人偕同烏克蘭軍隊在「我國北部地區實施一系列全面的強化安全措施」，包含加強對個人及其財產的檢查與管制，強調此舉「將有效嚇阻敵軍及其盟友採取的任何侵略行徑或作戰」。

俄羅斯與白俄羅斯本周稍早開始舉行聯合核武演練，動員數千名軍人、戰機與戰術飛彈部隊。

演習持續進行之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，若俄軍膽敢擴大侵略行動，他的國家「正在準備因應敵方可能採取的任何行動」。

俄羅斯權力中樞克里姆林宮18日駁斥烏克蘭指控俄方試圖將白俄羅斯進一步捲入戰爭的說詞，稱基輔「企圖進一步煽動」。