入盟卡關…德國總理梅爾茨提議賦予烏克蘭歐盟「准成員」地位

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨建議，在烏克蘭完成正式入盟資格程序之前，先賦予其歐盟准成員身份，使其更接近歐盟。

烏克蘭渴望加入歐盟，視之為在抵抗俄羅斯入侵之際強化自身安全與繁榮的重要手段，尤其是在美國迄今拒絕支持烏克蘭加入北約的背景下。

梅爾茨提出了什麼方案？

根據周四（5月21日）經多家通訊社獲悉的一封寫給歐盟委員會主席范德賴恩和歐洲理事會主席科斯塔的信函，這位德國領導人提議，允許烏克蘭官員出席歐盟峰會和部長級會議，但不賦予投票權。

「顯然，鑑於無數障礙以及批准程序的政治復雜性，我們在短期內無法完成其入盟程序」，梅爾茨寫道。

「我所設想的，是一項能夠立即使烏克蘭在實質上與歐盟及其核心機構拉近距離的政治解決方案」，他寫道。

根據梅爾茨的方案，烏克蘭將受到歐盟共同防御條款的覆蓋，並有資格獲得歐盟預算部分資金的支持。

梅爾茨堅持表示，他仍希望烏克蘭最終成為正式成員，並呼籲啟動所有必要的入盟談判。

「這不會是『輕量級成員資格』」，他寫道。

含有反轉機制的提案

梅爾茨寫道，與烏克蘭達成的任何此類協議，都可以包含一項反轉機制，若基輔在全面入盟所需的法治標准上出現倒退，該臨時成員資格將自動終止。

「我的提案反映了烏克蘭的特殊處境，一個處於戰爭中的國家。它將有助於推進作為談判和平方案組成部分的持續和談」，梅爾茨寫道。他補充說，這不僅對烏克蘭，而且對整個歐洲大陸的安全都至關重要。

梅爾茨表示，他打算與其他歐洲領導人討論這一構想。

「我的目標是盡快達成協議，並設立一個專門工作組來制定細節」，他寫道。

梅爾茨的提案在德國的歐盟伙伴以及烏克蘭自身那裡，或許都會遭遇一定程度的懷疑，烏克蘭擔心，這類過渡性解決方案可能使其陷入沒有明確終點的懸而不決狀態。

漫長的入盟程序

盡管美國、烏克蘭和俄羅斯討論的一份20點和平計劃中提出了2027年作為烏克蘭入盟的可能日期，但歐洲官員認為，烏克蘭在未來數年內實現全面入盟的可能性不大。

入盟程序通常漫長且涉及大量繁文縟節，候選國須滿足若干民主和經濟標准，並得到歐盟27個成員國的批准。

烏克蘭的入盟進程曾受到匈牙利前總理奧班的嚴重阻礙，但其繼任者馬格雅的上台，令這一進程重啟燃起了一些希望。

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