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俄境內再遭重擊！烏克蘭鎖定煉油廠 5月已第11次轟炸能源設施
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和軍方今天表示，烏國部隊無人機攻擊了俄羅斯薩馬拉州（Samara）一座煉油廠，此處距離俄烏兩國邊界有數百公里之遠。
路透社報導，澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文寫道：「這是烏克蘭對於俄羅斯煉油業的又一次長程制裁，我們會繼續採取這項行動。」
他還指出：「這次目標是希西茲蘭（Syzran）煉油廠，那裡距離我們邊界超過800公里。」
澤倫斯基的貼文也附上一段影片，可以看到煉油設施燃起大火，且濃煙滾滾升天。
俄羅斯薩馬拉州州長費多里謝夫（VyacheslavFedorishchev）證實，薩馬拉州的希西茲蘭鎮遭無人機襲擊，導致2人喪命，但他沒有提到無人機攻擊是否造成任何基礎設施損壞。
烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）透露，這是烏方在今年5月鎖定打擊的第11間俄羅斯煉油廠。
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