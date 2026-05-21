聽新聞
0:00 / 0:00
涉掃毒遭ICC通緝 菲律賓下令逮參議員德拉羅沙
菲律賓政府今天下令逮捕參議員德拉羅沙，他因為涉及前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的致命掃毒行動遭國際刑事法院（ICC）通緝。
法新社報導，參議員德拉羅沙（Ronald 'Bato' delaRosa）曾任菲律賓警察總長，是造成菲律賓數千人死亡的掃毒戰爭執行者。
上週，政府執法人員與參議院安全人員發生槍擊事件，數小時後，德拉羅沙自參議院大樓逃離，之後一直在逃。
菲律賓司法部長維達（Fredderick Vida）向媒體表示：「我在此證實，菲律賓執法機構…現在已接獲指示將逮捕參議員德拉羅沙。」
國際刑事法院上週公布對德拉羅沙的逮捕令，指控他與杜特蒂還有其他「共同犯罪人」犯下危害人類罪中的謀殺罪。
在爆發槍擊事件當天，參議院樓梯上出現驚險的追逐場面，由於參議院領導人提供庇護，未能逮捕德拉羅沙的執法人員隨後暫緩行動。
維達補充說，菲律賓最高法院昨天作出臨時裁決，駁回前警察總長德拉羅沙申請臨時限制令的請求，這意味著國際刑事法院的逮捕令現在可以執行。
維達說，「我們之所以採取這項行動，是為了讓正義得以伸張」，並警告試圖協助德拉羅沙逃避逮捕的人「都將面臨後果」。
德拉羅沙的律師說，將對最高法院的裁決提出上訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。