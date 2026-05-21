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涉掃毒遭ICC通緝 菲律賓下令逮參議員德拉羅沙

中央社／ 馬尼拉21日綜合外電報導

菲律賓政府今天下令逮捕參議員德拉羅沙，他因為涉及前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的致命掃毒行動遭國際刑事法院（ICC）通緝。

法新社報導，參議員德拉羅沙（Ronald 'Bato' delaRosa）曾任菲律賓警察總長，是造成菲律賓數千人死亡的掃毒戰爭執行者。

上週，政府執法人員與參議院安全人員發生槍擊事件，數小時後，德拉羅沙自參議院大樓逃離，之後一直在逃。

菲律賓司法部長維達（Fredderick Vida）向媒體表示：「我在此證實，菲律賓執法機構…現在已接獲指示將逮捕參議員德拉羅沙。」

國際刑事法院上週公布對德拉羅沙的逮捕令，指控他與杜特蒂還有其他「共同犯罪人」犯下危害人類罪中的謀殺罪。

在爆發槍擊事件當天，參議院樓梯上出現驚險的追逐場面，由於參議院領導人提供庇護，未能逮捕德拉羅沙的執法人員隨後暫緩行動。

維達補充說，菲律賓最高法院昨天作出臨時裁決，駁回前警察總長德拉羅沙申請臨時限制令的請求，這意味著國際刑事法院的逮捕令現在可以執行。

維達說，「我們之所以採取這項行動，是為了讓正義得以伸張」，並警告試圖協助德拉羅沙逃避逮捕的人「都將面臨後果」。

德拉羅沙的律師說，將對最高法院的裁決提出上訴。

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杜特蒂 菲律賓

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