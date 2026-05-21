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美特使稱重返格陵蘭 增設更多軍事基地

中央社／ 努克20日綜合外電報導

美國格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Landry）今天接受法新社訪問時表示，華府必須重建在這個丹麥自治領土的影響力。格陵蘭這座北極島嶼受到美國總統川普覬覦。

法新社報導，在冷戰高峰時期，華府曾在格陵蘭設有17座軍事設施，但多年來已陸續關閉，如今僅剩一座，就是位於格陵蘭北部的皮圖菲克基地（Pituffik）。

川普多次主張，基於國家安全考量，美國必須掌控格陵蘭。他聲稱，若不這麼做，這座島嶼恐面臨落入中國或俄羅斯手中的風險。

格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。此外，各界普遍認為該地蘊藏尚未開發的稀土礦產，隨著極地冰層消融以及新航運路線的出現，格陵蘭的戰略地位將更顯關鍵。

蘭德瑞在結束去年12月上任以來首次訪問格陵蘭時向法新社表示：「我認為，現在是美國重新在格陵蘭留下足跡的時候了。」

他說：「我想大家正看到總統在談論如何加強國家安全行動，並重新進駐格陵蘭的某些基地。格陵蘭需要美國。」

根據近期媒體報導，美國計劃在格陵蘭南部增設3座新基地。

格陵蘭 丹麥 冷戰

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