哥倫比亞總統一句話釀外交風波 與玻利維亞互逐大使

玻利維亞和哥倫比亞今天互相驅逐對方大使，這起事件起因於哥倫比亞總統裴卓，將玻利維亞首都拉巴斯等城市的反政府示威稱為「人民起義」，引發玻利維亞強烈不滿。

法新社報導，玻利維亞當局表示，由於裴卓（Gustavo Petro）粗暴「干涉內政」，基於「維護國家主權、互不干涉內政及國家間相互尊重原則」，決定驅逐哥國駐玻國大使賈西亞（Elizabeth Garcia）。

同日稍晚，哥倫比亞外交部也做出反擊，宣布玻國駐哥國大使皮曼德爾（Ariel Percy Molina Pimentel）須離開哥倫比亞。裴卓也嚴厲譴責玻國驅逐令，稱此舉代表玻利維亞政局正「走向極端化」。

玻利維亞新任總統巴斯（Rodrigo Paz）去年在玻國歷經40年來最嚴重的經濟危機中當選，終結玻國自前總統莫拉萊斯（Evo Morales）執政以來，長達20年社會主義統治。

為了穩定國家日益枯竭的美元外匯存底，巴斯一上台就斷然廢除實施已久的燃料補貼制度，但迄今仍未能成功穩定大局並復甦經濟。

玻利維亞5月初爆發大規模抗議，農民、工人和礦工等示威群眾在全國主要道路設置路障，導致行政首都拉巴斯與鄰近城市出現糧食、燃料與醫療物資短缺。

巴斯政府指控抗議活動是前總統莫拉萊斯發動的政變企圖，莫拉萊斯目前以逃犯身分被通緝，面臨涉嫌誘拐未成年人的指控。