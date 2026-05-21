快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

哥倫比亞總統一句話釀外交風波 與玻利維亞互逐大使

中央社／ 拉巴斯21日綜合外電報導

玻利維亞哥倫比亞今天互相驅逐對方大使，這起事件起因於哥倫比亞總統裴卓，將玻利維亞首都拉巴斯等城市的反政府示威稱為「人民起義」，引發玻利維亞強烈不滿。

法新社報導，玻利維亞當局表示，由於裴卓（Gustavo Petro）粗暴「干涉內政」，基於「維護國家主權、互不干涉內政及國家間相互尊重原則」，決定驅逐哥國駐玻國大使賈西亞（Elizabeth Garcia）。

同日稍晚，哥倫比亞外交部也做出反擊，宣布玻國駐哥國大使皮曼德爾（Ariel Percy Molina Pimentel）須離開哥倫比亞。裴卓也嚴厲譴責玻國驅逐令，稱此舉代表玻利維亞政局正「走向極端化」。

玻利維亞新任總統巴斯（Rodrigo Paz）去年在玻國歷經40年來最嚴重的經濟危機中當選，終結玻國自前總統莫拉萊斯（Evo Morales）執政以來，長達20年社會主義統治。

為了穩定國家日益枯竭的美元外匯存底，巴斯一上台就斷然廢除實施已久的燃料補貼制度，但迄今仍未能成功穩定大局並復甦經濟。

玻利維亞5月初爆發大規模抗議，農民、工人和礦工等示威群眾在全國主要道路設置路障，導致行政首都拉巴斯與鄰近城市出現糧食、燃料與醫療物資短缺。

巴斯政府指控抗議活動是前總統莫拉萊斯發動的政變企圖，莫拉萊斯目前以逃犯身分被通緝，面臨涉嫌誘拐未成年人的指控。

哥倫比亞 玻利維亞 裴卓

延伸閱讀

玻利維亞示威封路物資短缺 阿根廷空運人道援助

哥倫比亞參議員車隊遇襲 總統稱叛軍企圖綁架

IPAC串聯30國國會議員 強調討論台灣未來須有台灣參與

盧比歐發影片向古巴人民喊話 美國提議1億美元援助

相關新聞

發錢拯救少子化？新加坡已示範不可能

根據2017年一篇論文的計算，一位30歲新加坡女性要生第一胎，將他養育到21歲，需要花費大約56萬新幣（1270萬台幣），而既有的生育補助以及所得稅減免，只佔這個花費的9%。簡單來說，你如果沒有花個50萬新幣在養小孩的決心，沒有足夠的經濟誘因可以讓人想生小孩。

美伊戰火未歇又要在古巴點火？尼米茲航艦抵加勒比海 川普這麼說

美國與古巴關係緊張、美國總統川普揚言可能入侵之際，負責美軍在加勒比海與拉丁美洲軍事行動的南方司令部20日宣布，「尼米茲號」（USS Nimitz）航艦打擊群本周已抵達加勒比海。

10年換了9位總統！秘魯總統大選能否終結詛咒？

秘魯總統大選在投票結束1個多月後，第一輪投票的結果終於在5月17日塵埃落定，由前總統阿爾貝托．藤森（Alberto Fujimori）之女藤森惠子（Keiko Fujimori）以17%得票率名列第一，前外貿與旅遊部長桑切斯（Roberto Sánchez）則以12%得票率驚險晉級第二輪投票，而隸屬極右翼陣營的前利馬市長阿里亞加（Rafael Lopez Aliaga）以11.9%得票率、21,239票的差距屈居第三。

美起訴古巴前總統勞爾卡斯楚 涉1996年擊落民航機案

美國今天在一份起訴書中指控古巴前總統勞爾．卡斯楚（RaulCastro）謀殺及其他罪名，原因是他涉嫌在1996年於古巴外...

以色列綑綁拘留加薩救援團 義大利怒批不文明

加薩救援船隊多國成員遭以色列扣押，其中包括29名義大利人。以色列國安部長班吉維爾今天公布影片，活動者遭扯髮拖行、綑綁跪地...

海馬士登日本靶場 美媒：配最新飛彈可打擊台海目標

美軍昨天在日本富士山附近的靶場，使用高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）實施射擊訓練。美媒指出，若海馬士搭配最新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。