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美伊戰火未歇又要在古巴點火？尼米茲航艦抵加勒比海 川普這麼說

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航艦「尼米茲號」3月30日停靠在巴拿馬灣。美聯社
美國海軍航艦「尼米茲號」3月30日停靠在巴拿馬灣。美聯社

美國古巴關係緊張、美國總統川普揚言可能入侵之際，負責美軍在加勒比海與拉丁美洲軍事行動的南方司令部20日宣布，「尼米茲號」（USS Nimitz）航艦打擊群本周已抵達加勒比海。

國會山報報導，根據南方司令部說法，「尼米茲號」及艦載機群，另外還有勃克級驅逐艦「格里德利號」（USS Gridley），以及補給油船「帕圖森特號」（USNS Patuxent）均已部署至加勒比海。

南方司令部在聲明中表示：「尼米茲號已在全球各地展現其作戰能力，從台灣海峽到阿拉伯灣，確保穩定並捍衛民主。」

此外，美國司法部針對1996年兩架民用飛機在國際水域遭擊落、造成4人死亡事件，以謀殺罪起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raúl Castro），並選在古巴獨立紀念日公布起訴內容。美國國務卿魯比歐也以西班牙語向古巴人民發布罕見訊息，紀念這個日子，並支持美國對古巴的燃料封鎖，同時將當地持續停電歸咎於現行共產政權。

川普表示，古巴「一直在我們的考量之中」。他說：「這非常重要。這對很多人而言都是重大時刻，不只是古巴裔美國人，也包括那些從古巴來、想回古巴探望家人的人。」不過，川普也表示，美國不會升高對古巴的行動。

川普說：「不會升級，我認為沒有這個必要。你看，那個地方正在崩潰。」

古巴 川普 美國

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