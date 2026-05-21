玻利維亞示威封路物資短缺 阿根廷空運人道援助

玻利維亞5月初爆發大規模抗議，示威者在全國主要道路設置路障，導致行政首都拉巴斯（La Paz）與鄰近愛爾阿托（El Alto）城市出現糧食、燃料與醫療物資短缺。阿根廷16日派遣兩架C-130運輸機運送民生物資，成為首個對玻利維亞展開人道援助的拉丁美洲國家。

阿根廷外交部表示，阿根廷空軍C-130運輸機先飛抵玻利維亞東部聖克魯斯省，再轉往愛爾阿托，運送12噸冷凍雞肉等民生物資。玻利維亞總統巴斯（Rodrigo Paz）20日回應外界質疑時表示，阿根廷軍機僅執行人道援助任務，並未載運武器。

這波示威源於玻利維亞近40年來最嚴重的經濟困境，美元外匯短缺，使燃料與進口物資供應不穩，物價飆升，4月年增通膨率達14%。5月初，工會與運輸業者率先發起抗議，要求加薪、改善燃料供應並抑制物價。

隨後，農民與原住民團體加入，反對巴斯政府推動的第1720號土地改革法案。他們擔心，新法可能使部落與農村共同持有的土地，更容易被重新分類或轉為商業用途，要求政府撤回法案，部分團體並進一步要求巴斯下台。

巴斯於2025年當選，主張市場改革與經濟自由化。他的勝選結束左翼「社會主義運動黨」（Movementfor Socialism, MAS）20年的執政。這場抗議也成為他上任半年來面臨的最大政治考驗。

隨著部分團體將訴求擴大為要求總統下台，抗議在兩週內升級為大規模道路封鎖，全國至少6個省出現47處路障。拉巴斯位於高山盆地，食品與燃料多仰賴外地經公路運入，封路迅速造成首都市場缺貨、油料短缺，雞肉、食用油等民生必需品價格上漲，醫療氧氣與藥品運送也受到影響。政府雖設置人道走廊，但供應仍未恢復正常。

玻利維亞局勢已引發國際關注。阿根廷、智利、哥斯大黎加、厄瓜多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭及秘魯8國發表聯合聲明，對道路封鎖造成的人道情勢表達關切，並呼籲維持民主秩序。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）形容事件已演變為「政變未遂」；哥倫比亞總統裴卓（GustavoPetro）則提出願意調解，但玻利維亞政府認為斐卓言論干預內政，並驅逐哥倫比亞駐玻大使。