以色列部長上傳貶損維權人士影片 國際社會強烈譴責

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾發布了一段影片，顯示前往加薩（Gaza）的船隊中被拘留的活動人士雙手被綑綁、額頭貼地，這段影片今天引發多國政府譴責。

班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天在社群網站X公布一段影片，畫面中遭到以色列軍隊扣押的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）活動人士，遭到相當粗暴且羞辱的對待，引起各國輿論沸騰。

以下是法新社彙整各國政府的反應。

●歐盟

歐盟執行委員會（European Commission）執行委員拉碧（Hadja Lahbib）表示：「任何人都不應因為捍衛人道而受到懲罰。」

負責平等、防範與危機管理的拉碧在X平台上寫道：「看看這段影片。這些不是被定罪的罪犯。這些是試圖為飢餓者提供麵包的活動人士。」

●義大利

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼籲立即釋放被拘留的義大利活動人士，並要求以色列道歉。

梅洛尼透過聲明表示：「這些抗議者（其中有許多義大利公民）遭受這種侵犯人類尊嚴的對待，是令人無法容忍的。」

●法國

法國召見了以色列大使，抗議發布這段影片的以色列國家安全部長班吉維爾的行為。

法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）在X平台上寫道：「我已要求召見以色列駐法國大使，以表達我們的憤慨並要求解釋。」

●愛爾蘭

愛爾蘭外長麥金蒂（Helen McEntee）表示，她對這段影片感到「震驚和駭然」，並要求立即釋放「被非法拘留」的活動人士。

被拘留者中包括愛爾蘭總統康諾里（CatherineConnolly）的胞妹。

●西班牙

西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，已召見以色列駐馬德里使節。

阿爾巴雷斯說：「這種對待是駭人聽聞、可恥且不人道的。」

●土耳其

土耳其外交部表示，班吉維爾「再次向世界公開展示了尼坦雅胡（Netanyahu，以色列總理）政府的暴力和野蠻心態」。

●德國

德國駐以色列大使塞柏特（Steffen Seibert）表示，對待活動人士的方式「完全不可接受」。

塞柏特在X平台上寫道：「很高興聽到包括外交部長在內許多以色列的聲音，非常明確地指出班吉維爾部長對待被拘留者的方式是令人完全無法接受的，且與我們國家的基本價值觀不符。」

●希臘

希臘外交部呼籲釋放希臘活動人士，據信共有19人。

希臘外交部透過聲明表示：「以色列國家安全部長針對參與『全球堅韌船隊』（Global Sumud Flotilla）公民的行為是不可接受的，且絕對應受譴責。」

●比利時

比利時外長佩瑞弗（Maxime Prevot）表示，將召見以色列大使對這段影片做出解釋。

佩瑞弗在X平台上寫道：「被拘留者中包括比利時公民。這種情況是不可接受的。它違反了人類尊嚴的最基本標準。所有被拘留者都必須受到有尊嚴的對待，並應立即釋放。」

●荷蘭

荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）在X平台上寫道，已召見以色列大使，而外長柏倫琛（Tom Berendsen）則稱對待活動人士的方式「令人震驚且不可接受」。

●波蘭

波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）要求為被拘留者中的「我國公民伸張正義」，並要求班吉維爾承擔「後果」。

他在X平台上說：「在民主世界中，我們不會虐待被拘留者，並對此幸災樂禍。」

●加拿大

加拿大外長安南德（Anita Anand）表示，這段影片「令人深感不安且絕對不可接受」。

安南德指出：「我已指示我的官員就船隊上平民遭受虐待一事召見以色列大使。我們所看到的，包括班吉維爾分享的影片，令人深感不安且絕對不可接受。」

●紐西蘭

紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）在當地時間21日表示，紐西蘭將召見以色列大使，對前往加薩船隊中被拘留活動人士的待遇表達「嚴重關切」。

皮特斯說：「我們期望以色列遵守國際法律義務，包括在對待參與船隊的紐西蘭人方面。」

●澳洲

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）透過聲明表示：「我們看到由以色列部長班吉維爾發布的影像，令人震驚且不可接受。澳洲已對他祭出制裁。」

「我們譴責他的行為，以及以色列當局對被拘留者採取的侮辱性行為。」

●英國

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）表示，她對以色列拘留活動人士並將他們的雙手綁住、額頭貼地的影片感到「非常震驚」。

古柏表示，這段影片「違反了對待人們應有的尊重和尊嚴的最基本標準」，並補充說倫敦已「要求以色列當局做出解釋」。