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聯合國大會壓倒性通過氣候決議 美俄等8國反對

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

聯合國大會今天以141票對8票通過一項決議，支持國際法院關於各國應對氣候變遷負有法律義務的意見，全球歷史上最大碳排國美國也在反對該決議之列。

路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）表示，此次投票有28國棄權，再次凸顯了各國政府負有保護公民免受「不斷加劇的氣候危機」侵害的責任。

他在社群平台X上發文表示：「我對聯合國大會通過支持國際法院（International Court of Justice）氣候變遷諮詢意見的決議表示歡迎。這項決議有力地肯定了國際法、氣候正義、科學，以及各國保護人民免於日益加劇的氣候危機之責任。」

這項由太平洋島國萬那杜提出的決議，確認了國際法院於2025年7月所發布的諮詢意見，內容指出各國有義務減少使用化石燃料，並應對全球暖化。

雖然該諮詢意見不具法律約束力，但預料將在全球各地的氣候相關訴訟案件中被引用。

美國與沙烏地阿拉伯、俄羅斯、以色列、伊朗、葉門、賴比瑞亞和白俄羅斯一同投票反對該決議。而即將主辦聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31的土耳其、印度，以及產油國卡達和奈及利亞，則都選擇棄權。

川普政府已讓美國退出巴黎氣候協定及其他主要環境協議，並推動增加化石燃料產量的政策。

美國駐聯合國副大使布魯斯（Tammy Bruce）表示：「這項決議包含涉及化石燃料的不當政治訴求。」她還說，華府認為沒有任何理由要求秘書長針對此案所引發的法律問題提交報告。

聯合國 氣候變遷 俄羅斯

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