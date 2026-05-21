美抓馬杜洛…從談判到起訴卡斯楚 川普2.0加劇美古緊張

佛州南區聯邦地區大陪審團20日起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚( Raul Castro)，是美國向古巴施壓的最新行動。共和黨四名國會議員2月致函川普總統要求檢控卡斯楚，似是為今次起訴鋪路。

川普第二個任期後加劇了美古緊張關係，美聯社特別回顧今年以來雙方關係變動的時間線。

1月4日，即美軍俘虜委內瑞拉總統馬杜洛的第二天，國務卿魯比歐直指古巴政府「處境艱難」；川普一星期後警告古巴政府要與美方達成協議，以免為時已晚，但古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Díaz-Canel)反斥川普。

到了1月30日，川普簽署行政命令進一步打擊古巴，向任何出售或提供石油給古巴的國家徵收關稅。

踏進2月雙方關係似有所緩和。2月的某一天，卡斯楚的外孫「小勞爾」(Raúl Guillermo Rodríguez Castro，暱稱Raúlito，即小勞爾)在加勒比海共同體高峰會議上與魯比歐祕密會晤。2月28日美國攻擊伊朗前一天，川普表示正與古巴談判「友好接管古巴」的可能性。

狄亞士-卡奈3月13日首次確認，古巴與美國舉行會談，討論禁運石油到古巴之事。3月31日，俄羅斯一艘油輪抵達古巴，是三個月來首次有燃料運抵該國。

4月是美古交鋒頻密的一個月。負責外交援助、人道事務及宗教自由的國務次卿李文(Jeremy Lewin)及國務院西半球事務局代理助卿柯扎克(Michael Kozak) 4 月10 日訪問古巴首都並與小勞爾會晤。狄亞士-卡奈重申不會下台，美國也沒有任何正當理由對古巴發動軍事攻擊及推翻他。

4月17日美國代表團會晤古巴政府官員，也是兩國十多年來首次在古巴舉行會談，值得注意的是這是第三次跟小勞爾會晤。

古巴常駐聯合國代表其後在聯合國表示，絕不會接受美國在談判中要求釋放政治犯的「最後通牒」。

雙方在5月繼續談判，在美方表示尚未考慮對古巴採取軍事行動後，中央情報局長拉特克利夫14日訪問古巴，會晤小勞爾及多位古巴官員，討論情報合作、經濟穩定及安全問題。

但三個知情人士翌日向美聯社透露司法部準備起訴卡斯楚，果然聯邦大陪審團20日正式提出起訴。