美國5月20日起訴卡斯楚 美在124年前這天結束軍事占領古巴

美國司法部20日宣布以涉嫌共謀殺害美國公民等罪名起訴94歲古巴前總統勞爾‧卡斯楚(Raul Castro)，因為卡斯楚曾在1996年下令擊落兩架小型民航飛機。紐約時報分析，美國選在5月20日這天對卡斯楚提出指控，具有超過一個多世紀的歷史涵義。

1902年5月20日，美國正式結束對古巴的軍事占領。自從美國軍隊跟歷經30年獨立戰爭的古巴游擊隊聯手擊敗西班牙殖民軍隊之後，美國一直維持占領古巴。

關島、波多黎各、菲律賓等西班牙殖民地紛紛成為美國屬地，但古巴則獲准獨立。

邁阿密大學(University of Miami)古巴裔美國人研究計畫主任布斯塔曼提(Michael Bustamante)說，當時許多古巴人歡喜慶祝獨立，但獨立卻有重要但書。

布斯塔曼提表示，最重要的但書就是基本上授權美國未來可以干涉古巴事務的「普拉特修正案」(Platt Amendment)。古巴被迫接受條件，否則美國軍隊便將持續占領。當時美國商業利益開始在古巴大量收購農田，尤其是美國製糖產業。另一個但書則是，美國取得古巴東南部一個戰略港口的永久租借權，這個地點後來成為關達納摩灣海軍基地(Guantanamo Bay Naval Base)。

西北大學歷史學者伊瓦爾(Daniel Immerwahr)在著作「被隱藏的帝國：一部發生於美國之外、被忽略的美國史」(How to Hide an Empire: A History of the Greater United States)寫道，解除軍事占領的條件讓美國獲得許多殖民的好處，卻不必承擔責任。

在「普拉特修正案」1934年遭到廢除之前，美國曾兩度對古巴軍事占領，主要目的是保護美國經濟利益。

布斯塔曼提說，「普拉特修正案」的存在讓古巴變得不穩定，因為地主煽動社會動亂，以便美國插手介入，如此一來便能更換民選首長。

1959年在古巴革命中上台的共產黨政府，後來放棄以5月20日做為古巴的官方獨立紀念日。

布斯塔曼提指出，美國挑選5月20日這個日子，可望在絕大多數古巴人民的心中引發共鳴，「這讓他們回想到美國把古巴當作自家後院的年代」。