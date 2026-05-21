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魯比歐西語演說喊話古巴人 供億元援助實行「新道路」

世界日報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
國務卿魯比歐用西語發布視頻，向古巴人民喊話。(歐新社)
國務卿魯比歐用西語發布視頻，向古巴人民喊話。(歐新社)

美國國務卿魯比歐20日直接以西班牙語向古巴民眾喊話，表示願意提供1億元物資援助，讓古巴實行一條「新道路」。古巴隨即指責美方所謂的援助充滿虛偽色彩。

綜合CBS新聞等媒體報導，本身是古巴裔的魯比歐20日透過視頻，用西班牙語向古巴民眾發表講話，直指古巴現在的菁英統治階層腐敗。將矛頭指向古巴企業管理集團(Grupo de Administración Empresarial S.A.，GAESA)。

魯比歐指由古巴軍方掌控的GAESA擁有180億元資產，控制著古巴70%的經濟，與政界關係密切形成一個統治階層。

他向古巴民眾說，「他們從旅館、建築、銀行、商店，甚至你們親戚從美國寄來的錢中牟利，所有一切都經過他們的手，他們會從這些匯款中抽取一定比例，但你們從未分享GAESA利潤的分文」。

魯比歐指古巴人每天挨斷電22小時之苦，並非因為美國石油封鎖；人民沒有電力、燃料、食物，真正原因是那些控制國家的人掠奪了數十億元，卻沒有用這些錢來幫助人民。

他表示早前已提議提供價值1億元的食物等物資援助，但會透過天主教會或其他慈善團體分發給古巴人，以避免被GAESA竊取及銷售。

魯比歐在視頻談到結束古巴長達67年的共產主義統治，指川普總統正提出建立美古新關係的方案，為美國與一個新的古巴開闢一條新道路。

對於魯比歐這個視頻，古巴外長羅德里格茲(Bruno Rodríguez Parrilla) 隨即還擊，指責對方試圖將美國對古巴人民造成的傷害轉嫁於古方，純屬顛倒是非。

他直斥美方反覆聲稱古巴拒絕接受1億美元援助，事實是美國長期對古巴實施經濟和能源封鎖，對古巴造成毀滅性打擊。在此背景下，美方提出的所謂援助充滿虛偽色彩。

羅德里格茲還說，5月20日是古巴獨立日，魯比歐刻意選擇這一天發表相關言論，是企圖讓古巴重新依附於美國。

古巴 魯比歐

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