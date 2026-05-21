卡斯楚舊案遭訴 前幕僚長：只要他活著就決定古巴方向

高齡94歲的古巴前總統勞爾‧卡斯楚(Raul Castro)雖然已無任何官職，但仍握有龐大權力，尤其在軍方。勞爾‧卡斯楚也曾參與川普政府針對哈瓦那與華府僵局舉行的祕密談判。

勞爾‧卡斯楚是古巴強人斐代爾.卡斯楚(Fidel Castro)的弟弟，在哥哥因病下台後接班掌權。勞爾曾經擔任古巴國防部長長達49年，擔任總統也有12年，直到2018年卸任。

古巴媒體到現在仍稱呼勞爾是「古巴革命的領袖」(the leader of the Cuban Revolution)。卡斯楚兄弟兩人共同領導1959年革命運動，推翻親美立場的獨裁者。

雖然身體虛弱、重聽、說話困難，勞爾依然出席重要活動，前一次公開露面是5月1日，身穿軍服參加國際勞動節遊行。

2002年乘木筏到佛羅里達州投奔美國的勞爾‧卡斯楚前任幕僚長伊達爾戈(Alcibiades Hidalgo)對紐約時報說，勞爾曾在莫斯科留學而崇拜蘇聯，雖然年輕時以重度酗酒聞名，偏好純伏特加，晚年健康卻算是相當不錯。

伊達爾戈說：「只要他還活著，就仍是國家發展方向的決定因素。」

相較於2016年去世的斐代爾，勞爾似較傾向位居幕後。

前任中央情報局(CIA)古巴分析師拉特爾(Brian Latell)指出，斐代爾像是導演，脾氣大但有創意，勞爾則負責所有幕後工作。

古巴革命之後，勞爾新成立革命武裝部隊，在CIA策畫的豬玀灣(Bay of Pigs)入侵行動裡獲得大勝。

斐代爾1961年宣布古巴為共產主義國家，勞爾承擔組織古巴共產黨的重責大任。

國防部長任內，勞爾推動成立軍事集團企業GAESA，項目涵蓋飯店、商店、加油站與其他業務，被視為古巴最大的經濟力量。

2015年，勞爾與美國復交，相隔一年之後歡迎歐巴馬總統訪問哈瓦那。

勞爾被認為是潛在的改革推動者，曾經放寬古巴政府某些最嚴格的共產主義經濟政策，允許古巴人購買房屋與汽車。