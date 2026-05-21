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高市訪韓引示威「威脅東亞和平」 日萬人集會促停止修憲

世界日報／ 編譯中心／綜合20日電
日本首相高市早苗(左)19日在南韓安東與南韓總統李在明合影，照片中她戴著李在明贈送的眼鏡。(路透)
日本首相高市早苗(左)19日在南韓安東與南韓總統李在明合影，照片中她戴著李在明贈送的眼鏡。(路透)

韓聯社報導，南韓總統李在明19日在慶尚北道安東市與到訪的日本首相高市早苗舉行會談，雙方圍繞供應鏈穩定、能源安全及地區局勢等議題展開磋商。然而因歷史遺留問題及日本「再武裝」爭議，這次會談在南韓引發抗議，並譴責高市早苗「否認日本殖民統治責任、威脅東亞和平」。另外，針對高市政府的修憲企圖，日本也有萬人集會，抗議破壞憲法。

港媒文匯報報導，李在明與高市19日的會面，是李在明政府成立以來韓日兩國舉行的第六次領導人會晤， 「故鄉外交」成為此次會談的一大關鍵字。今年1月，李在明曾訪問高市故鄉奈良，韓媒將高市此次安東之行視為正式回訪，也是兩國領導人首次實現互訪對方故鄉。雙方重點討論中東局勢升級背景下的能源與供應鏈合作，並在會後一同會見記者。李在明表示，近期中東局勢導致全球能源與供應鏈市場不穩定，韓日兩國有必要加強協作。

對於高市的到訪，南韓國內反對聲音不少。韓媒「統一新聞」稱，多家市民團體18日在首爾光化門舉行集會，反對南韓擴大軍事合作，並批評日本政府「歪曲歷史」並「推動軍事再武裝」。

部分人士警告，韓美日軍事合作恐加劇東北亞地區緊張局勢，要求南韓政府不要「重複前政府對日路線」。

韓聯社報導，會談當天，大邱機場及安東會談會場附近均有市民團體舉行記者會，譴責高市早苗「否認日本殖民統治責任、威脅東亞和平」。

另外，針對高市政府的修憲企圖以及一系列擴軍備武動向，日本民眾19日傍晚在位於東京的國會議事堂前舉行集會，抗議高市政府破壞和平憲法，組織方稱約1萬人參加集會。抗議者在現場舉起寫有「停止修憲和擴軍」、「不得破壞憲法第9條」等字樣的標語牌，高喊「停止部署導彈」、「高市下台」等口號，強烈抗議高市政府企圖修憲、破壞和平憲法。

參加集會的丹治亮介說：「絕對不能讓戰爭發生。日本曾做過非常惡劣的事，可能很多日本人逐漸忘記了。但我愈是了解，就愈覺得絕對不能再讓那樣的事情發生。」日本慶應義塾大學名譽教授大西廣在集會現場表示，日本政府近期的擴軍備武動向，違背日本憲法的和平主義理念，必須加以阻止。

日本東京19日數百人聚集在國會大廈前，抗議日本首相高市早苗及其修改憲法的意圖。(歐新社)
日本東京19日數百人聚集在國會大廈前，抗議日本首相高市早苗及其修改憲法的意圖。(歐新社)

高市早苗 南韓 李在明 日本

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