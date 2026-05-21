美起訴古巴前總統勞爾卡斯楚 涉1996年擊落民航機案

美國今天在一份起訴書中指控古巴前總統勞爾．卡斯楚（RaulCastro）謀殺及其他罪名，原因是他涉嫌在1996年於古巴外海，參與擊落兩架由邁阿密流亡人士駕駛的民用飛機。

這些指控是美國總統川普政府對古巴社會主義政府不斷施加壓力的一環，旨在迫使古巴開放經濟，接受美國投資，並清除美國的敵對勢力。此外，美國對燃料等物資的封鎖，已導致古巴全面斷電、糧食短缺和經濟崩潰。

現年94歲的勞爾．卡斯楚在這兩架小飛機遭擊落時擔任古巴國防部長。

這些飛機由流亡團體「救援同胞」（Brothers to theRescue）駕駛，當時他們在哈瓦那（Havana）上空投發傳單，呼籲古巴人民挺身反抗政府。隨後，俄製戰鬥機擊落了這兩架並未武裝的民航機，造成機上4人全數喪生。

以下是關於勞爾．卡斯楚、起訴書以及1996年事件的關鍵要點：

●起訴書的指控內容為何？

起訴書指控勞爾．卡斯楚授權對「救援同胞」使用致命武力，此前這個團體曾於1996年1月駕駛飛機在古巴上空散發支持民主的傳單。美國檢察官表示，勞爾．卡斯楚及他當時擔任總統的哥哥斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）是下達殺害命令的最終決策者。

起訴書指出，1996年2月，勞爾．卡斯楚下令古巴軍方官員開始使用俄羅斯米格（MiG）戰鬥機進行訓練，以在古巴外海尋找、追蹤和攔截「救援同胞」的小飛機。這兩架飛機於2月24日被擊落，造成4名美國國民喪生，其中包括3名美國公民。第3架飛機則成功逃脫。

勞爾．卡斯楚和包括米格機飛行員在內的其他5人被列入起訴書中。勞爾．卡斯楚被控共謀殺害美國國民，以及多項謀殺和破壞飛機的罪名；謀殺和共謀罪名一旦成立，最高可判處死刑或無期徒刑，但目前尚不清楚他是否會踏入美國法庭。

●勞爾．卡斯楚會在美國面臨指控嗎？

今天在邁阿密宣布這份起訴書的美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）表示，他預期勞爾．卡斯楚會出現在美國接受起訴，無論是「出於他自己的意願，還是透過其他方式」。

布蘭希說，聯邦政府經常起訴身在美國境外的人，並透過各種方法將他們繩之以法。

●1996年發生了什麼事？

1996年2月24日下午約1時30分，3架「救援同胞」的飛機從佛羅里達州邁阿密戴德郡（Miami-DadeCounty）的一座機場起飛。

美國檢察官表示，在古巴空域之外的國際水域上空，3架毫無武裝的賽斯納（Cessna）飛機中有兩架在沒有任何警告的情況下被古巴米格機飛行員擊落。當局表示，米格機飛行員隨後開始尾隨追擊第3架飛機，不過這架飛機最終逃過被摧毀的命運。

然而，根據聯合國安全理事會紀錄，一名古巴官員在1996年2月底的安理會會議上堅稱，這兩架飛機被擊落時侵犯了古巴空域，且其中一名民航飛行員無視不要進入古巴空域的警告。這名古巴官員還指控，儘管當局發出警告，美國並未採取有效措施來防止美國飛行員侵犯空域。

●各界對起訴書有何反應？

古巴現任總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）譴責美國對勞爾．卡斯楚的起訴，並指控美國官員對1996年擊落飛機事件撒謊。他稱這是一項「沒有任何法律基礎的政治行動，只是為了支持他們捏造的案件，以合理化對古巴進行軍事侵略的愚蠢行為」。

他在社群平台X上寫道，在「惡名昭彰的恐怖分子」屢次危險地侵犯古巴空域後，擊落飛機是「合法自衛」。

古巴政府透過聲明表示，古巴人民全力支持勞爾．卡斯楚。聲明中說：「不是祖國，就是死亡，我們必勝。」

邁阿密古巴裔社區成員也對勞爾．卡斯楚受到指控一事表示歡迎。

●勞爾．卡斯楚是誰？

勞爾．卡斯楚在兄長斐代爾．卡斯楚長達數十年的總統任期內擔任古巴軍方首長。他在胞兄生病時於2006年接任總統，並任職至2018年，當時他將權力移交給了備受信賴的忠誠支持者狄亞士-卡奈。

2008年，勞爾．卡斯楚發起一系列改革，擴大古巴的民間私人企業，並允許公民享有更大的旅行和獲取資訊的自由。2014年，他領導了與美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的歷史性會談，促成大使館重新開放和外交關係重建。

儘管他於2021年卸任古巴共產黨領袖，但外界普遍認為他仍在幕後掌握權力。