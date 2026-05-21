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以色列綑綁拘留加薩救援團 義大利怒批不文明

中央社／ 羅馬20日專電
以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）。路透
以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）。路透

加薩救援船隊多國成員遭以色列扣押，其中包括29名義大利人。以色列國安部長班吉維爾今天公布影片，活動者遭扯髮拖行、綑綁跪地，引發義大利輿論沸騰。義總統、總理同聲抨擊此舉「不文明、不可接受」，外長召見以色列大使抗議。

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar BenGvir），今天在社群網站X公布一段影片，畫面中遭到以色列軍隊扣押的「全球堅毅船隊」（GlobalSumud Flotilla）活動人士，遭到相當粗暴與羞辱的對待，引起強烈爭議。

影片顯示，其中一位女性只是喊出一句聲援巴勒斯坦人的口號，就立刻遭到拉扯頭髮，隨後被壓倒在地以跪姿拖行。上百位活動人士都被迫抱頭跪地，彼此緊貼在狹小空間，宛如待行刑的囚犯。

安莎通訊社（ANSA）報導，這些活動人士今晚將被轉移到位在尼格夫沙漠（Negev Desert）的監獄。

影片發布後引起義大利政府強烈反彈。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）表示，「以色列部長所作所為，是對於在國際水域被非法拘留的人員施加極不文明待遇，程度令人髮指。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）發表聲明指出，「以色列部長班吉維爾公布的畫面令人無法接受。這些抗議者，包括許多義大利公民，遭受如此踐踏人格尊嚴的待遇，是不可被接受的。」

義大利外長塔加尼表示（Antonio Tajani），義大利政府正在採取一切必要措施，要求以色列當局最高層確保涉入的義大利公民立即獲釋，塔加尼也在今天傍晚召見以色列駐義大利大使，表達義大利政府的強烈立場。

「對我們來說，紅線已被逾越。」塔亞尼向媒體指出，「這侵犯了每個人的權利，因為這些活動者不是恐怖分子，他們沒有犯罪，他們被以色列軍隊非法帶離，他們沒有攜帶武器，也沒有暴力意圖，我們對影片中的行為感到無比憤慨。」

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