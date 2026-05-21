烏克蘭學者：美俄領袖訪中影響有限 北京續挺莫斯科

美國與俄羅斯領導人近日先後訪問中國，俄烏戰事成為外界關注焦點之一。不過，烏克蘭學者認為，相關會晤對俄烏戰局影響有限，中國對俄羅斯的支持未見轉向，未來恐持續加深。

基輔「軍隊、轉型與裁軍研究中心」（Center forArmy, Conversion and Disarmament Studies）亞太部門主任溥猷立接受中央社訪問表示，美俄領導人訪中主要仍著眼於各自戰略利益，包括經貿合作等議題，俄烏戰爭並非核心重點。

他指出，目前沒有跡象顯示中國調整對俄立場，預料北京將持續擴大對俄支持。「中國在協助俄羅斯的同時，也藉此對西方施壓，對歐洲及西方國家形成威脅。從中國學界討論也可看出，北京對目前俄烏戰事的發展相當滿意。」

溥猷立並引述烏方情報人士說法，中國情報人員曾在俄軍占領區活動，中國通訊企業華為也協助俄方在占領區建立資訊網絡。中俄雙方2024年曾討論共同生產武器，涵蓋無人機、反無人機系統與裝甲車等，中國企業也參與當地天然資源開採及文化交流計畫。

他表示，儘管近兩年中烏外交關係出現回暖跡象，包括規劃外交互訪、增加經貿與文化交流，但他認為，這更像是中國對外塑造的形象工程。

溥猷立指出，俄烏戰爭與印太地區台海局勢具有高度連動性，已被多國政要形容為「兩個戰場的共通性」。他分析，若中國未來2至4年內對台動武，而歐洲屆時仍深陷區域衝突，歐洲國家對台灣的軍事與武器支援能力恐將明顯下降。

路透社近日引述歐洲情報文件報導指出，中國軍方去年曾秘密協助約200名俄軍在中國境內接受訓練，內容以無人機操作為主，部分受訓者之後返回俄烏前線。文件並稱，另有數百名中國軍事人員在俄羅斯軍事設施接受相關訓練。

俄羅斯總統蒲丁（Vladimir Putin）19日訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤。雙方同意延長「中俄睦鄰友好合作條約」，但公開談話中未聚焦俄烏戰事。美國總統川普日前訪中時，也未公開提及相關議題。

此外，根據烏克蘭媒體Novyny報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今接受電視專訪時表示，全面選舉最快須待停火至少3個月後才能舉行，時間點最早可能落在明年春季。

他並指出，中東局勢升溫正為俄羅斯創造戰略空間，因此俄方目前無意推動停火，而應持續加強對俄經濟制裁與壓力。（編輯：陳承功）1