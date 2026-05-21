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美國司法部起訴卡斯楚 華府加強向古巴施壓

中央社／ 邁阿密/哈瓦那20日綜合外電報導

美國法院的紀錄顯示，美國司法部因為1996年有民航機被古巴擊落的事件，依涉嫌共謀殺害美國公民及其他罪名，於今天起訴目前高齡94歲的古巴前總統勞爾．卡斯楚

綜合法新社與路透社報導，已故古巴前領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）是古巴革命領袖，曾領導古巴共產政權長達數十年，長期與美國對立。

這名古巴強人的胞弟勞爾．卡斯楚（Raul Castro）曾長年擔任古巴國防部長，他擔任防長期間發生1996年的飛機擊落事件，後來於2008年接替兄長的總統職務。儘管他已在2018年卸任，至今仍是古巴政壇的重要人物。

此舉象徵美方向這個共產島國施壓的力道升級。

自從勞爾．卡斯楚最近一次在本月稍早公開露面之後，沒有證據顯示他已經離開古巴，也沒有證據顯示古巴政府會允許引渡。

根據法院紀錄，這份起訴書提交給美國邁阿密的聯邦法院。勞爾．卡斯楚面臨多項指控，包含1項共謀殺害美國公民罪、4項謀殺罪，以及2項毀損航空器罪。另有5人也被列為本案被告。

美國聯邦檢察官先前檢視幾項可能起訴勞爾．卡斯楚的內容，包括有關1996年古巴軍方擊落2架屬於在美流亡古巴人組織「救援同胞」（Brothers to theRescue）的飛機，造成4名男性死亡，其中3人為美國公民。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在起訴消息傳出後，今天隨即透過社群媒體表示，白宮批評古巴共產政府的聲明「膚淺且資訊錯誤」，不過他這則評論未提到美方這次的刑事起訴。

古巴政府主張，當年的擊落行動是合法回應飛機侵入古巴領空。斐代爾・卡斯楚曾表示，古巴軍方是依據「既有命令」擊落闖入領空的飛機，並稱勞爾並未下達具體擊落命令。

美國譴責這起攻擊並祭出制裁，但先前未起訴卡斯楚兄弟。美國司法部曾在2003年起訴3名古巴軍官，但始終未能引渡。

此案正逢美國總統川普欲推動古巴政權更替之際。川普今年3月曾警告，在委內瑞拉之後，「下一個就是古巴」。

而古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）本月18日強調，美國若發動攻擊，後果將是「血流成河」。

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