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盧比歐發影片向古巴人民喊話 美國提議1億美元援助

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天透過影片以西班牙語對古巴人民發表古巴獨立日談話，他提議打造新的雙邊關係及提供1億美元援助，還將古巴目前的電力、糧食與燃料短缺怪罪其領導階層。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）在影片中表示：「在美國的我們現在向你們伸援，不僅要減輕當前危機，也要打造更好的未來。」他說美國將提供古巴人民1億美元（約新台幣32億元）的糧食與藥品，但條件是須由天主教會或其他可信賴的慈善團體發放。

盧比歐並將古巴人民目前面臨的問題歸咎於國家領導階層的貪婪和腐敗。他說：「你們之所以沒有電、燃料和糧食，真正原因是控制你們國家的人將數以10億計美元資金掠奪，全都未用來幫助人民。」

過去一段時間美國總統川普（Donald Trump）尋求古巴政權更迭。美方藉由揚言對供應燃料給古巴的國家實施制裁，造成這個加勒比海島國實際遭受封鎖。古巴因此屢屢停電，原已脆弱的國家經濟再受打擊。

預期川普政府今天還將宣布對古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）提起刑事告訴。他是已故古巴革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的胞弟，這項舉動將代表華府對古巴共產政權的施壓升級。

古巴駐美國大使館今天則在社群媒體平台X發文回應盧比歐，指責他說謊。貼文寫道：「美國國務卿...嘗試替自己加諸在古巴人民身上的侵略行為辯解時...一再說謊，...他非常清楚，這樣的殘忍無情侵略行為沒有任何藉口。」

古巴 美國 盧比歐

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