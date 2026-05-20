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美國縮編駐歐美軍 北約秘書長稱無損防禦規畫

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，美國從歐洲撤回5000名美軍的決定無損北約的防禦規畫。預計華府也將減少可供北約調度的兵力。

法新社報導，呂特告訴記者：「關於（美方）這項宣布，這4000到5000人，屬於輪調部隊，對北約防禦規畫並無影響。」

美國總統川普（Donald Trump）在伊朗戰爭問題上與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生爭執後，華府本月宣布，將把5000名美軍撤出德國。

這項決定突如其來，隨後又出現兵力縮減究竟是影響德國還是波蘭的困惑，令歐洲感到不安。但川普政府長期以來一直告訴歐洲國家，美國有意從歐洲撤出部隊，把重心擺在全球其他威脅。

呂特表示：「我們知道調整會發生。美國勢必得更轉向─比方說─亞洲。…這會以有條理的方式逐步進行。」

川普曾批評歐洲對他與伊朗作戰的反應，並一再揚言可能考慮退出北約。

美國戰爭部昨天則表示，駐歐美軍將從4個旅減為3個旅，使部署規模回到2021年水準。

美國副總統范斯（JD Vance）昨天說，向波蘭部署4000名士兵的計畫是延後而非取消。

北約的歐洲成員國本週將在瑞典一場會議上，向美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）尋求釐清狀況。他們也希望能在7月土耳其召開北約領袖峰會前，化解緊張局勢。

雖然目前各界把焦點擺在駐歐美軍上，但預料美國也將宣布，在危機時刻可供北約調用的兵力總數亦將減少。

歐洲外交官們表示，他們預期美方22日將在布魯塞爾一場高官會議上，證實會削減對北約部隊模式（force model）的貢獻。

北約部隊模式指的是在需要時，來自整個聯盟在180天內可供北約指揮官調用的部隊人數。

北約 美軍 美國

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美增兵波蘭計畫生變 副總統范斯澄清僅延後非取消

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