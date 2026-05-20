德國逮捕中國大陸間諜夫妻 涉接觸學界刺探軍事用途先進科技情報

德國警方今天在南部大城慕尼黑逮捕1對涉嫌為中國刺探情報的夫妻，擁有德國籍的兩人被控蒐集具軍事用途的先進科技相關資訊。

法新社報導，德國聯邦檢察署公布兩人部分姓名分別為C學君（Xuejun C.，譯音）和S華（Hua S.，譯音），並指控他們「為中國情報機關工作」。兩人在慕尼黑的住處與工作場所搜索工作仍在進行。

根據檢方說法，這對夫妻「與數名德國大學和研究機構的學者建立聯繫，特別是航太工程、電腦科學與人工智慧（AI）領域的系主任」，方式是「假扮成口譯人員或汽車製造商職員」。

檢方指出，兩人以赴中國為民間聽眾進行有酬講座為由，吸引到一些科學家前往，但最後實際上聽眾卻是中國國有軍工企業的雇員。

檢察官表示，他們除了逮捕這對夫妻，目前也在慕尼黑、德國首都柏林及其他幾個地點對10名現無任何犯罪嫌疑但可能作證的人士採取「進一步措施」。