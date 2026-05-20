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杜特蒂掃毒戰將遭國際刑事法院通緝 菲律賓法院稱不會擋

中央社／ 馬尼拉20日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂。 美聯社資料照
菲律賓前總統杜特蒂。 美聯社資料照

菲律賓前警察總長、現任參議員德拉羅沙被控在前總統杜特蒂掃毒戰期間，犯下「危害人類罪」遭國際刑事法院通緝，菲國最高法院今天拒絕阻止針對德拉羅沙的逮捕行動。

法新社報導，這項臨時裁決為逮捕參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）鋪路。德拉羅沙曾任國家警察總長，是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）鐵腕掃毒行動的主要執法者。

菲國最高法院發表聲明說：「最高法院以9票反對、5票贊成、1票棄權，駁回參議員德拉羅沙提出的暫時狀態維持令及/或回復原狀令聲請。」

國際刑事法院（ICC）上週公開對德拉羅沙的逮捕令，他與杜特蒂及其他「共同犯罪人」一同被控犯下「危害人類罪」。

菲國政府執法人員13日試圖逮捕德拉羅沙，但遭親杜特蒂的參議院領袖所阻，並為其提供庇護。而在執法人員與參院維安人員發生槍擊事件後，德拉羅沙離開參院前往不明地點。

杜特蒂已於去年落網，目前正在海牙等待國際刑事法院審判。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）發言人卡斯楚（Claire Castro）告訴記者：「目前看來，我們可以說，針對參議員德拉羅沙的逮捕令是有效的。」

德拉羅沙在2016年至2018年杜特蒂反毒運動初期擔任警察總長。德拉羅沙警界退休後，2019年當選任期6年的參議員，之後順利連任。

杜特蒂 菲律賓 通緝

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