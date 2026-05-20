菲律賓空軍教練機墜毀 2名飛行員罹難

「如果最後只剩我一個人？」這不再是恐懼，而是終極目標！隨著單身人口增加與未婚人口增加，越來越多單身者選擇撕毀結婚劇本。當不婚族增加，年輕人寧可將重心全放在自我需求與個人成長，爽過100%的自主生活。究竟為何放棄走紅毯，反而活得更香、更無敵？帶你一窺不用討好別人的單身新宇宙！

2026-05-20 10:30