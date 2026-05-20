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菲律賓空軍教練機墜毀 2名飛行員罹難
菲律賓空軍一架SF-260型教練機今天執行訓練任務時於山區墜毀，機上2名飛行員不幸罹難，空軍已著手調查事故原因。
菲律賓空軍發言人巴斯柯（Ma. Christina Basco）表示，一支由10架SF-260組成的編隊，今天上午自馬尼拉以南的八打雁省（Batangas）里巴城（Lipa）的空軍基地起飛，執行飛行訓練任務。
其中一架原定飛往山城碧瑤（Baguio）的飛機，於班蓋特省（Benguet）土巴鎮（Tuba）山區墜毀，2名飛行員罹難。
巴斯柯說，空軍已針對事故展開調查，以釐清肇因。
另外，土巴鎮公所公共資訊辦公室在臉書發布失事飛機照片。
貼文指出，土巴鎮警察局、消防局與其他救難單位組成的聯合救援隊，在接獲飛機失事通報後立即趕赴現場，機上2人被發現時均已失去意識。
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