快訊

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓空軍教練機墜毀 2名飛行員罹難

中央社／ 馬尼拉20日專電

菲律賓空軍一架SF-260型教練機今天執行訓練任務時於山區墜毀，機上2名飛行員不幸罹難，空軍已著手調查事故原因。

菲律賓空軍發言人巴斯柯（Ma. Christina Basco）表示，一支由10架SF-260組成的編隊，今天上午自馬尼拉以南的八打雁省（Batangas）里巴城（Lipa）的空軍基地起飛，執行飛行訓練任務。

其中一架原定飛往山城碧瑤（Baguio）的飛機，於班蓋特省（Benguet）土巴鎮（Tuba）山區墜毀，2名飛行員罹難。

巴斯柯說，空軍已針對事故展開調查，以釐清肇因。

另外，土巴鎮公所公共資訊辦公室在臉書發布失事飛機照片。

貼文指出，土巴鎮警察局、消防局與其他救難單位組成的聯合救援隊，在接獲飛機失事通報後立即趕赴現場，機上2人被發現時均已失去意識。

菲律賓 空軍 馬尼拉

延伸閱讀

飛行員免職案敗訴…判決認定「管理缺失一味卸責」 空勤總隊將上訴：無法認同

因應中東衝突 路透：巴基斯坦派戰機與8000軍人赴沙國

中共機艦戰備警巡 國軍公布F-16狙擊手莢艙監控畫面

影／竹東化糞池奪命驚魂 工人缺氧昏迷送醫搶救中

相關新聞

俄傷亡擴大、烏漸扭轉戰局 外媒分析：習近平重估對台動武代價

俄烏戰情黃金交叉，烏軍憑藉創新無人機逆轉俄軍兵力優勢，今年為止取得領土進展；反觀俄方則傷亡持續擴大，卻難有重大突破。CNN分析，中國大陸國家主席習近平已注意到這點，將在接下來6個月內緊盯俄烏走向，重新權衡對台灣動武的利弊。美國總統川普也應看見這個契機，善用俄國日益衰弱作為談判籌碼，加強北約對基輔的支持，並推動烏方可接受的和談方案；此舉也將向北京表明，若對台灣採取行動，將面臨協調一致的回應。

俄軍夜襲烏克蘭釀2死19傷 烏無人機反攻俄工業區

烏克蘭地方官員今天表示，俄軍夜間對烏克蘭發動攻擊，造成2人死亡、19人受傷；與此同時，烏克蘭也出動大批無人機攻擊俄羅斯中...

無人機警報！立陶宛首都機場暫停起降 波羅的海空域頻遭侵犯

路透報導，立陶宛國家危機管理中心表示，由於接獲無人機警報，首都維爾紐斯機場20日緊急暫停所有航班起降。

國際布克獎揭曉！楊双子著、金翎譯英文版《臺灣漫遊錄》奪文學大獎

臺灣小說家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》英文版“Taiwan Travelogue”在臺灣時間2026年5月20日清晨於英國倫敦獲得國際文學大獎「國際布克獎」（International Booker Prize）殊榮。這是首次有臺灣文學作品獲頒國際布克獎，創下臺灣文學與國際布克獎首例，也是繼韓國作家韓江的《素食者》之後，東亞再次有作家獲獎。

單身好香成人生終極目標 年輕世代顛覆婚姻想像

「如果最後只剩我一個人？」這不再是恐懼，而是終極目標！隨著單身人口增加與未婚人口增加，越來越多單身者選擇撕毀結婚劇本。當不婚族增加，年輕人寧可將重心全放在自我需求與個人成長，爽過100%的自主生活。究竟為何放棄走紅毯，反而活得更香、更無敵？帶你一窺不用討好別人的單身新宇宙！

當人們只能從街景地圖遙望家鄉：屬於香港人的《記憶座標》

「我哋真係好撚鍾意香港。」當離散之人，只能透過Google街景，遙望家鄉一景一物，那是什麼感受？當自己的雙腳無法踏上故土，只能用滑鼠或是觸控，拉著街景畫面游移前進，在虛擬的「漫步」中尋找過去回憶的細碎痕跡，眼前明明還看得見心心念念的香港，感覺卻彷彿更遠了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。